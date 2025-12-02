Yeni Şafak
Bal değil zehir yedirmişler! Tarım Bakanlığı az önce ifşa etti: Mutfağınızda bu 3 bal varsa dikkat

Bal değil zehir yedirmişler! Tarım Bakanlığı az önce ifşa etti: Mutfağınızda bu 3 bal varsa dikkat

10:092/12/2025, Salı
G: 2/12/2025, Salı
Sonraki haber

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini tehdit eden sahtekarlara yönelik denetimlerine devam ediyor. Bakanlık tarafından 'guvenilirgida' portalı üzerinden anlık olarak güncellenen taklit ve tağşiş listesine, 1 Aralık itibarıyla 3 yeni bal markası daha eklendi. Ankara, Bursa ve Gümüşhane merkezli firmalardan alınan numuneler üzerinde yapılan laboratuvar analizleri, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan süzme çiçek ballarındaki hileyi gözler önüne serdi. İçeriği değiştirilen ve saf bal olmadığı kesinleşen bu ürünler kamuoyuna tek tek ifşa edildi. İşte Bakanlığın yayınladığı o liste...

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 1 Aralık 2025 tarihli ifşa listesine 3 yeni bal markası daha girdi. Gümüşhane, Ankara ve Bursa merkezli firmaların ürettiği süzme çiçek ballarında "taklit ve tağşiş" tespit edildi. İşte laboratuvar sonuçlarıyla hileli olduğu kesinleşen o ürünlerin tam listesi...

ANALİZ SONUCU


Yapılan laboratuvar testlerinde, Gümüşhane, Ankara ve Bursa'da üretim yapan firmalara ait "Süzme Çiçek Balı" ürünlerinde taklit ve tağşiş yapıldığı belgelendi. Bu ürünlerin içeriğinin değiştirildiği veya bal dışı maddelerle karıştırılarak vatandaşa sunulduğu tespit edildi.



İŞTE BAKANLIĞIN AÇIKLADIĞI O 3 MARKA


Bakanlığın yayınladığı listeye göre, uygunsuzluk tespit edilen firma, marka ve ürün detayları şöyle sıralandı:

1. RAVZA BAL (Gümüşhane)


Firma Adı: Ravza Bal - Mustafa Keleş

Üretim Yeri: Kelkit / Gümüşhane

Ürün: Ravza Bal Süzme Çiçek Balı

Tespit: Taklit veya Tağşiş

2. ECEGÜN (Ankara)

Firma Adı: Vahit Yıldız Balsu - Vahit Yıldız

Üretim Yeri: Akyurt / Ankara

Ürün: Süzme Çiçek Balı

Tespit: Taklit veya Tağşiş

3. ASBAL (Bursa)


Firma Adı: Asbal Gıda Turizm İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Üretim Yeri: Nilüfer / Bursa

Ürün: Süzme Çiçek Balı (500 G)

Tespit: Taklit veya Tağşiş

Bakanlık yetkilileri, listede yer alan bu ürünlerin piyasadan toplatılması için yasal sürecin başladığını duyurdu. Vatandaşların, özellikle kahvaltılık bal alırken marka ve etiket bilgilerini dikkatle kontrol etmeleri, şüpheli durumlarda Alo 174 Gıda Hattı'na ihbarda bulunmaları büyük önem taşıyor.

#Tarım ve Orman Bakanlığı
#hileli gıdalar listesi
#sahte bal
#taklit ve tağşiş
#hileli bal markaları
#güvenilir gıda
#ifşa listesi
#1 Aralık hileli ürünler
#Ravza Bal
#Ecegün bal
#Asbal
#süzme çiçek balı
#gıda güvenliği
#son dakika
#Ankara
#Bursa
#Gümüşhane
#guvenilirgida sorgulama
