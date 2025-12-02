Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kilis
Pes dedirten hijyen skandalı: Gıda işletmesinde ölü fare ve bozuk ürünler bulundu

Pes dedirten hijyen skandalı: Gıda işletmesinde ölü fare ve bozuk ürünler bulundu

20:292/12/2025, Salı
IHA
Sonraki haber

Kilis’te zabıta ekiplerinin bir gıda işletmesine yönelik rutin denetimlerinde üretim alanında hijyensiz ve tarihi geçmiş ürünler ele geçirilirken, yerdeki ölü fareler ise bu kadar olmaz dedirtti. İşletmeye 2 bin 953 lira para cezası uygulandı.

Kilis Belediyesi zabıta ekipleri ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü rutin denetimde Dereboyu Caddesi’nde merdiven altı üretim yapan işletmeyi tespit etti.

İşletmede yapılan denetimlerde çok sayıda hijyensiz ve tarihi geçmiş ürün ele geçirildi.

Ekipler, yaklaşık 4 araçlık ürüne imha edilmek üzere el koydu, işletmede yerlerdeki ölü fareler ise pes dedirtti.

Zabıta ekipleri tarafından 2 bin 953 lira para cezası uygulandı.

#Kilis
#Gıda
#Denetim
#Zabıta
#Fare
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Elektrik faturalarında yeni dönem: Devlet desteği kimlere verilecek, aylık sınır kaç TL olacak? İşte yeni limit, yeni tarifeler, tüm detaylar