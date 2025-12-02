Pes dedirten hijyen skandalı: Gıda işletmesinde ölü fare ve bozuk ürünler bulundu

Kilis’te zabıta ekiplerinin bir gıda işletmesine yönelik rutin denetimlerinde üretim alanında hijyensiz ve tarihi geçmiş ürünler ele geçirilirken, yerdeki ölü fareler ise bu kadar olmaz dedirtti. İşletmeye 2 bin 953 lira para cezası uygulandı.

1 /6 Kilis Belediyesi zabıta ekipleri ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü rutin denetimde Dereboyu Caddesi’nde merdiven altı üretim yapan işletmeyi tespit etti.

2 /6 İşletmede yapılan denetimlerde çok sayıda hijyensiz ve tarihi geçmiş ürün ele geçirildi.

3 /6 Ekipler, yaklaşık 4 araçlık ürüne imha edilmek üzere el koydu, işletmede yerlerdeki ölü fareler ise pes dedirtti.

4 /6 Zabıta ekipleri tarafından 2 bin 953 lira para cezası uygulandı.

