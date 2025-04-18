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Denizi zehirledi, bedeli ağır oldu: Yalova'da yük gemisine milyonluk ceza

Denizi zehirledi, bedeli ağır oldu: Yalova'da yük gemisine milyonluk ceza

22:2518/04/2025, Cuma
DHA
Yeni Şafak
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Yalova'da balast suyunu denize döktüğü tespit edilen gemiye 26 milyon lira ceza
Yalova'da balast suyunu denize döktüğü tespit edilen gemiye 26 milyon lira ceza

Yalova'da Bölge Liman Başkanlığı personeli tarafından balast suyunu denize döktüğü tespit edilen AL LUQTA isimli Panama bandralı kuru yük gemisine 26 milyon 656 bin 373 lira ceza kesilerek, gemiye ‘seferden men' şerhi konuldu.

Yalova'da AL LUQTA isimli kuru yük gemisinden denize balast döktüğü ihbarı üzerine Bölge Liman Başkanlığı harekete geçti. Yapılan çalışmalar doğrultusunda geminin bakım onarım amaçlı bir tersanede bulunduğu belirlendi.


Çalışmalar sonucu balast suyunun denize döküldüğü tespit edildi. Gemiye 26 milyon 656 bin 373 lira ceza kesilerek, seferden men edildi. Geminin acentasına Bölge Liman Başkanlığı'nca yazılan ceza ve men şerhi resmi yazıyla da bildirildi.


Kirli Balast suyu nedir?

Gemiden suya bırakıldığında; su üstünde veya bitişik sahil hattında petrol, petrol türevi veya yağ izlerinin görülmesine neden olan veya su üstünde ya da su altında renk değişikliği oluşturan veya askıda katı madde/emülsiyon halinde maddelerin birikmesine yol açan balast suyudur.



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