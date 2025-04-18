Denizi zehirledi, bedeli ağır oldu: Yalova'da yük gemisine milyonluk ceza

Çalışmalar sonucu balast suyunun denize döküldüğü tespit edildi. Gemiye 26 milyon 656 bin 373 lira ceza kesilerek, seferden men edildi. Geminin acentasına Bölge Liman Başkanlığı'nca yazılan ceza ve men şerhi resmi yazıyla da bildirildi.

Gemiden suya bırakıldığında; su üstünde veya bitişik sahil hattında petrol, petrol türevi veya yağ izlerinin görülmesine neden olan veya su üstünde ya da su altında renk değişikliği oluşturan veya askıda katı madde/emülsiyon halinde maddelerin birikmesine yol açan balast suyudur.