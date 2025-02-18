Denizli'de can pazarı: Lise öğrencilerini taşıyan servis devrildi, ölü ve yaralılar var

Denizli'de kaza sonrası olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Denizli'de öğrencileri taşıyan servis midibüsü tarlaya devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, kazada ilk belirlemelere göre, iki kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı.
Denizli
'nin
Buldan
ilçesinde
öğrencileri taşıyan servis midibüsü
nün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 35 BYZ 354 plakalı lise öğrencilerini taşıyan
servis midibüsü
,
Yenicekent Mahallesi
yakınlarında tarlaya devrildi.
İki kişi hayatını kaybetti
İki kişi hayatını kaybetti
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı.
Yaralılar, hastanelere kaldırıldı.
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