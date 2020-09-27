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Gündem Denizlide karşı şeride geçen otomobilin ticari araçla çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı
DENİZLİ

Denizli'de karşı şeride geçen otomobilin ticari araçla çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobilin karşı şeride geçerek ticari araçla çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücülerle araçlarda bulunan 8 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçlardan çıkartılarak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Haber Merkezi AA
8 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı
8 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı

Denizli'den Ankara istikametine giden Hüseyin Yılmaz yönetimindeki 20 ABD 963 plakalı otomobil, Ankara Bulvarı Pamukkale kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak önce orta refüjdeki elektrik direğine, ardından karşı şeride geçerek Halil İbrahim Güleç idaresindeki 20 Y 6124 plakalı hafif ticari araca çarptı.

AA

  • İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

8 KİŞİ AMBULANSLARLA HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan sürücülerle araçlarda bulunan 8 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçlardan çıkartılarak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

AA


Kara yolunda ulaşım bir süre yan yoldan kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılması ve yoldaki temizlik çalışmasından sonra trafik normale döndü.

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