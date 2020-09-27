Denizli'de karşı şeride geçen otomobilin ticari araçla çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı

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Sokak çağrısı yaptılar

37 kişinin hayatını kaybettiği Kobani olaylarını azmettiren HDP’lilere yönelik soruşturma CHP, Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Saadet Partisi’ni rahatsız etti. Marjinal sol örgütler sokağa inme çağrısı yaptı. PYD/YPG elebaşı Salih Müslim de, “Son HDP operasyonu ile iç savaş kapısı aralanmıştır” diyerek tehdit etti.