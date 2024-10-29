Denizli'deki orman yangını altıncı gününde kontrol altına alındı

#YesilVatan için fedakârca emek veren kahramanlarımıza, destekleriyle yanımızda olan Denizli Valisi Sayın Ömer Faruk Coşkun başta olmak üzere kurum amirlerimize, kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, gönüllülerimize ve bizlerle tek yürek olan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz.

" ifadelerini kullandı.