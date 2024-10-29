Denizli'deki orman yangını altıncı gününde kontrol altına alındı

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), altıncı gününe giren Denizli'deki orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu. OGM'den yapılan açıklamada, "Denizli’de sarp ve dağlık arazide devam eden yangına karşı yürüttüğümüz zorlu mücadelemiz başarıyla sonuçlandı." ifadeleri kullanıldı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Başkarcı Dağı'nda 24 Ekim'de çıkan orman yangını altıncı gününde kontrol altına alındı.
Başkarcı Mahallesi Başkarcı Dağı'nda, 24 Ekim'de saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı.
Alevlerle mücadeleye gönüllüler de destek verdi
Sarp, dik ve kayalık arazide çıkan orman yangınına 8 helikopter, 133 araç, 1075 personel, 12 ekskavatör, 15 dozer, 55 arazöz, 5 greyder ve 14 ilk müdahale aracıyla müdahale edildi.
Helikopterlerin havadan alevlere su dökerek, karadan da ekiplerin zorlu mücadele verdiği; çok sayıda jandarma ve belediye personeli ile sivil toplum kuruluşlarından gönüllülerin desteği sonucu yangın altıncı gününde kontrol altına alındı.
Gelişmeyi Orman Genel Müdürlüğü (OGM) duyurdu.