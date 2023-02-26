Deprem bölgesinde hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük ve haftalık tahminleri doğrultusunda Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve çevre illerde beklenen hava olayları açıklandı.

Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı, bugün en düşük 6, en yüksek 19 derece derece olacak.





Hatay'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 7, en yüksek 21 derece derece olması bekleniyor.





Gaziantep'te hava sıcaklıklarının, bugün en düşük 4, en yüksek 17 derece olması öngörülüyor.





Malatya'da hava sıcaklıklarının bugün ve yarın gece en düşük 0, en yüksek 13 derece olması tahmin ediliyor.





Şanlıurfa'da bugün en düşük hava sıcaklığı 8, en yüksek 20 derece olması öngörülüyor.





Adıyaman'da hava sıcaklığının bugün en düşük 6, en yüksek 18 derece olacağı tahmin ediliyor.





Adana'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 8, en yüksek 22 derece olması bekleniyor.





Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 2, en yüksek 18 derece olması tahmin ediliyor.





Kilis'te bugün hava sıcaklığının en düşük 8, en yüksek 22 derece olarak öngörülüyor.





Osmaniye'de ise hava sıcaklığının bugün ve yarın en düşük 6, en yüksek 24 derece olması bekleniyor.



