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Deprem bölgesinde hava durumu

Asrın felaketi sonrası herkesin aklında aynı sorular var. Deprem bölgesindeki hava durumu nasıl olacak? Deprem bölgesi hava durumu tahminleri, bölgedeki afetzedeler ve depremden etkilenen vatandaşlar için endişelenen milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. Peki, afet bölgesindeki 10 ilde hava nasıl olacak, yağmur ve kar yağacak mı? Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün yurt genelinde ve deprem bölgesinde yağış beklenmezken, deprem yaşayan illerimizde sıcaklıkların gece saatlerinde sıfırın altına düşeceği, bildirildi. İşte 26 Şubat Meteoroloji duyuruları ile deprem bölgesindeki illerin hava durumları...

10:06 . 26/02/2023 Pazar
AA
Hava durumu

Hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük ve haftalık tahminleri doğrultusunda Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve çevre illerde beklenen hava olayları açıklandı.

Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı, bugün en düşük 6, en yüksek 19 derece derece olacak.


Hatay'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 7, en yüksek 21 derece derece olması bekleniyor.


Gaziantep'te hava sıcaklıklarının, bugün en düşük 4, en yüksek 17 derece olması öngörülüyor.


Malatya'da hava sıcaklıklarının bugün ve yarın gece en düşük 0, en yüksek 13 derece olması tahmin ediliyor.


Şanlıurfa'da bugün en düşük hava sıcaklığı 8, en yüksek 20 derece olması öngörülüyor.


Adıyaman'da hava sıcaklığının bugün en düşük 6, en yüksek 18 derece olacağı tahmin ediliyor.


Adana'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 8, en yüksek 22 derece olması bekleniyor.


Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 2, en yüksek 18 derece olması tahmin ediliyor.


Kilis'te bugün hava sıcaklığının en düşük 8, en yüksek 22 derece olarak öngörülüyor.


Osmaniye'de ise hava sıcaklığının bugün ve yarın en düşük 6, en yüksek 24 derece olması bekleniyor.


#Hava Durumu
#deprem bölgesi
#sıcaklık
15 dakika önce
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