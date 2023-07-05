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Deprem konutları için usta arıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yapımı süren deprem konutları için zorluklardan birinin de inşaatlarda çalışacak usta bulmak olduğunu söyledi. Özhaseki, “Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı'mıza bir arzımız olacak. İşi kolaylaştırmak ve hızlandırmak için birtakım kararlar alacağız” dedi.

Resul Ekrem Şahan
04:00 . 5/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Mehmet Özhaseki, inşaatları süren deprem konutları hakkında, “İşi kolaylaştırmak ve hızlandırmak için birtakım kararlar alacağız” dedi.

Mehmet Özhaseki, inşaatları süren deprem konutları hakkında, “İşi kolaylaştırmak ve hızlandırmak için birtakım kararlar alacağız” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, önceki gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Deprem bölgesinde yapılacak 680 bin konut ve 170 bin iş yerinin maliyetinin 100 milyar dolar civarında olduğunu söyleyen Özhaseki, ekonomik olarak maliyetinin zorluğunun yanında kış gelmeden vatandaşı yapılan sağlam konutlara yerleştirmenin ise ayrı bir zorluk olduğunu belirtti.

ÇALIŞACAK USTA BULMAKTA ZORLANIYORUZ

Özhaseki özetle şunları söyledi: “İstanbul’dan müteahhitler arıyorlar, ‘Ekipleri deprem bölgesine çektiniz ama biz burada usta bulamıyoruz. Günlük bin 500 TL’ye çalışacak işçi bulamıyoruz.’ Eleman zorluğu yaşanıyor. Malzemede zorluk çekmiyoruz. Türkiye hem üreten hem yurt dışına malzeme satışı yapan bir ülke. İnşaatta kullanılan malzemelerin büyük çoğunluğu yerli üretim. Usta bulabilmek zor hale geliyor. Ama hepsinin bir çözümü var. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımıza bir arzımız olacak. İşi kolaylaştırmak ve hızlandırmak için birtakım kararlar alacağız. Bir basın toplantısı yaparak, aldığımız kararları açıklayacağız.”




#Deprem Bölgesi
#Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
#Mehmet Özhaseki
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