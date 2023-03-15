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Depremden etkilenen Kilis'te kalıcı konutların inşası için çalışmalar başladı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Kilis'te afetzedeler için inşa edilecek kalıcı konutların yapımına yönelik çalışmalar başladı. Bir yıl içinde 244 bin konut ve 75 bin köy evinden oluşan 319 bin hanenin tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi planlanan deprem bölgesindeki illerden Kilis'te, toplam 6 bin 608 binada bulunan 31 bin 904 bağımsız birimde hasar tespit çalışması gerçekleştirildi.

17:53 . 15/03/2023 Çarşamba
AA
Binalar zemin artı 3 ve zemin artı 4 şeklinde inşa edilecek.

Binalar zemin artı 3 ve zemin artı 4 şeklinde inşa edilecek.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilde evleri yıkılan veya ağır hasar alan vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak için çalışma yapılıyor.

Bir yıl içinde 244 bin konut ve 75 bin köy evinden oluşan 319 bin hanenin tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi planlanan deprem bölgesindeki illerden Kilis'te, toplam 6 bin 608 binada bulunan 31 bin 904 bağımsız birimde hasar tespit çalışması gerçekleştirildi.

Kentte, 812 binadaki bin 224 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu belirlendi. 137 binada bulunan 1033 bağımsız birimin orta hasarlı, 2 bin 208 binadaki 16 bin 296 bağımsız birimin az hasarlı, 2 bin 849 binada yer alan 12 bin 228 bağımsız birimin de hasarsız olduğu tespit edildi.

Kilis'teki depremzedelerin konut ihtiyacının giderilmesi kapsamında Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Atatürk Mahallesi'nde 31 blok ve 645 konutluk proje hayata geçiriliyor.

Konutların inşa edileceği bölgede iş makineleriyle alan ve yol açma ile kayalık zemini düzleme işlemleri gerçekleştiriliyor.

Binalar zemin artı 3 ve zemin artı 4 şeklinde inşa edilecek

Projenin inşaat mühendislerinden Ziya Alpay, 31 bloğun temel kazma işlemlerinin devam ettiğini söyledi.

Alpay, projenin 83 bin metrekare alan üzerine yapıldığını aktararak, "31 bloktan oluşan 645 dairelik konut, 2+1 ve 3+1 daireler şeklinde konumlandırıldı. Bloklar iki ve üç bodrumludur. Zemin artı 3 ve zemin artı 4 şeklinde inşa edilecek." ifadesini kullandı.

Dairelerin yanı sıra 4 ticarethane ve 1 cami bulunacağını anlatan Alpay, konutların 300 gün içerisinde bitirilerek, hak sahibi depremzede ailelerin evlerine yerleştirilmesinin planlandığını kaydetti.

Alpay, proje alanına 40'ı engelliler için toplam 506 araçlık açık otopark yapılacağını da sözlerine ekledi.


#Kilis
#Deprem
#Ziya Alpay
1 saat önce
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Depremden etkilenen Kilis'te kalıcı konutların inşası için çalışmalar başladı
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