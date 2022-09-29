Saat 17:08'de kaydedildi: Tüyleri diken diken eden ses

Göle’de önceki gün akşam saatlerinde 5 büyüklüğünde deprem oldu.
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Ardahan depreminin ürkütücü sesi
Ardahan'da önceki gün meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin yeraltındaki ürkütücü ses kaydı Sinop İl Özel İdaresinde görevli Dr. Sismolog Hamdullah Livaoğlu tarafından kaydedildi.
Depremde, ilçe merkezi ve bazı köylerdeki evlerde çatlaklar oluştu, bir köyün minaresi yıkıldı. Can kaybının yaşanmadığı depremin ses kaydı ortaya çıktı. Sinop İl Özel İdaresi'nde görevli Sismolog Hamdullah Livaoğlu depremin, yer altındaki sesini kayıt altına aldı. İnsan kulağının 20 Hz'den küçük frekansları işitemeyeceğini söyleyen Dr. Livaoğlu, "Deprem sinyaline ait frekanslarda genelde 20 Hz'den azdır. Bunu işitilebilir hale getirmek için sismometrelerin kaydettiği deprem sinyalinin örnekleme periyoduna bağlı olarak band hızı artırılarak sismogram (deprem kaydı) sıkıştırılır ve böylece frekans içeriği insan kulağının duyulabileceği eşiklere yükseltilir. Bu depremde sığ ve yakın alanda bulunan bir istasyon kaydını kullandık" dedi.
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Ardahan`ın Göle ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğünde depremde taş yapılı bazı evlerin duvarları yıkıldı, 1 kişi yaralandı.
Depremde, Küçük Altunbulak köyünde 8 ev, civar köylerde de bazı yapıların duvarları yıkıldı.
Göle`de dün yaşanan deprem sonrası kentteki ilgili kurumların görevlileri vatandaşlara yardımcı olmak için başlattıkları çalışmaları sürdürdü.
Depremde Çullu, Esenyayla, Çükütaltunbulak, Koyunlu ve Kuytuca köylerinde evleri hasar gören vatandaşlar için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) jandarma desteğinde 50 çadır kuruldu.
Artçı sarsıntılar sebebiyle evlerine giremeyip geceyi dışarıda geçirenler ile evleri hasar gören vatandaşlar halen bu çadırlarda kalıyor.
Türk Kızılayı görevlileri de köylerdeki depremzedelerin yiyecek ve içecek ihtiyacını mobil ikram aracından karşılıyor.
Depremden etkilenen alanlara gelen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri ise vatandaşlara psikososyal destek veriyor.
Bazı vatandaşların da soğuk hava nedeniyle dışarıda kurdukları sobayla ısındıkları görüldü.
Çullu köyünde yaşayan İskender Kandıray, depremin ardından kendilerine çadır verildiğini söyleyerek, \"Korkup geceyi çadırda geçirdik. Halen ailem çadırda kalıyor.\" dedi.
Ardahan'da depremzedeler geceyi çadırlarda geçirdi
Ardahan'da merkez üssü Göle ilçesi olan 5 büyüklüğündeki depremde konutları hasar gören vatandaşlar ve artçılar nedeniyle evlerine giremeyenler geceyi çadırlarda geçirdi.
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5 büyüklüğündeki depremin en fazla hasara neden olduğu Küçükaltunbulak, Çullu, Koyunlu, Gülistan, Yağmuroğlu, Balçeşme, Esenyayla, Gedik, Kuytuca ve Toptaş köylerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), jandarma ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri çalışmalarını gece boyu sürdürdü.
Çullu köyünde cami minaresi yıkılırken, çok sayıda evde göçük ve çatlaklar meydana geldi. AFAD ekipleri köylerde çadırlar kurarak vatandaşlara yardımcı olmaya çalışırken, Kızılay ekipleri de sıcak yemek dağıttı.
Depremde çok sayıda ahır da kullanılamaz hale geldi. Çok sayıda büyükbaş ve küçükbaş hayvan telef olurken, ahırları yıkılan köylüler hayvanlarını açık alanda bekletiyor.
Göle’de depremin yıkımı günün ilk ışıkları ile ortaya çıktı
Göle’de depremin yıkımı günün ilk ışıkları ile ortaya çıktı
Göle’de depremin yıkımı günün ilk ışıkları ile ortaya çıktı
Göle’de depremin yıkımı günün ilk ışıkları ile ortaya çıktı
Göle’de depremin yıkımı günün ilk ışıkları ile ortaya çıktı
Göle’de depremin yıkımı günün ilk ışıkları ile ortaya çıktı
Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin verdiği hasar günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) verilerine göre, saat 17.08'de, Ardahan Göle'de Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir meydana gelen deprem ve muhtemel sonuçları için şunları söyledi:
\"AFAD verilerine göre, Ardahan-Göle merkezli bir deprem meydana geldi. Deprem saat 17.08'de 7 kilometre derinlikte ve 5.0 büyüklüğünde. İlk belirlemelere göre depremin Göle Fayı üzerinde meydana geldiğini söyleyebiliriz.
Bu fay 33 kilometre uzunluğunda sol-yanal doğrultu atımlı bir fay. Göle fayı 6.8 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip.
Ardahan ve çevresindeki kırsal kesimdeki evlerde belli hasarlara neden olmuş olabilir. Halkın AFAD yetkilileri ve bölgede ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi vermesinde fayda var.
Bu aşamada 4 büyüklüğüne varan artçı depremlerin gelişmesi beklenebilir\"
Ardahan depremi sonrası korkutan uyarı: Göle fayı 6.8'lik deprem üretme potansiyeline sahip
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası önemli uyarılarda bulundu. Sözbilir, "Göle fayı 6.8 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip" ifadelerini kullandı.