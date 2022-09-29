Saat 17:08'de kaydedildi: Tüyleri diken diken eden ses

Sultangazi'de eve dadanan hırsızlar komşunun çocukları çıktı

Sultangazi'de bir eve dadanan hırsızlar, komşunun çocukları çıktı. Gerçek, ev sahibinin eve güvenlik kamerası takmasıyla ortaya çıktı. Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde Yıldız ailesinin yaşadığı dairede ziynet eşyaları, para, teknolojik ürünler ve elbiselerin kaybolması üzerine ev sahibi Ali Yıldız, durumdan şüphelenerek eve güvenlik kamerası taktırdı. Kapının zorlanmamasından dolayı şüphesi iyice artan Yıldız, geçtiğimiz cuma günü işe gitmedi. Eşini ve çocuklarını bir yakınının evine gönderen Yıldız, evde beklemeye başladı. Gün içerisinde elektrik kesintisi yaşanması ve kapıdan gelen sesleri duyan Yıldız, kapı deliğinden baktığında alt komşusu olan Ethem K.'nın iki çocuğunun anahtarla kapıyı açtıklarını gördü. Hayatının şokunu yaşayan Yıldız, kapı açıldığında çocuklarla göz göze geldi. Çocukları içeri alan Yıldız, durumu polise bildirdi. Kısa sürede ihbarın yapıldığı adrese gelen polis, Yıldız'ın şikayetçi olması üzerine iki kardeşi polis merkezine götürdü. İddiaya göre, iki çocuk, polis merkezinde isminin Hanefi olduğu kişinin yönlendirmesiyle eve girdiklerini itiraf etti. İki kardeş, ifadelerinin ardından ailesine teslim etti.