Depremzedeleri konteyner vaadiyle dolandıran 12 kişi tutuklandı

Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut, "Arçılar devam ediyor ama biz inşaatlara uygun teknikle devam ediyoruz. Tünel kalıp sistemini kullanıyoruz. Betonun ısınması soğuması gibi teknik detaylara bağlı gereksinimleri de karşılayarak konutlarımızı yapıyoruz" dedi.