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Depremzedeleri konteyner vaadiyle dolandıran 12 kişi tutuklandı

Denizli’de internet sitelerine sahte satılık konteyner ve taşınabilir ahşap ev ilanı vererek depremzedelerin dolandırıldığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, 17 şüpheliden 12'sini tutukladı.

09:56 . 11/03/2023 Cumartesi
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Denizli

Denizli

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan bazı vatandaşlar, polise başvurup internetten konteyner almak isterken paralarının dolandırıldığını söyledi.

Başlatılan soruşturma kapsamında Denizli'de olduğu belirlenen 3'ü kadın 17 zanlı, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.


Şüphelilerin evlerindeki aramalarda bulunan suç unsurlarına el konuldu.

Gözaltına alınan zanlıların, sosyal medya sitelerine sahte satılık konteyner ve taşınabilir ahşap ev ilanları verdikleri, arayanlardan kapora ya da tam ücret almalarına rağmen konteynerleri göndermedikleri belirlendi.


Ayrıca yapılan incelemede telefon numaralarının da yabancı uyruklu kişilere ait olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin 40'tan fazla depremzedenin parasını bu yöntemle dolandırdıkları saptandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12 kişi tutuklandı, 5 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



#Denizli
#depremzede
#konteyner
1 saat önce
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Depremzedeleri konteyner vaadiyle dolandıran 12 kişi tutuklandı
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