Dereboğazı barajında su dolumu başladı

Baraj temelden 47 metre yüksekliğinde inşa edilen Dereboğazı Barajı 3 milyon 756 bin metreküp su biriktirme kapasitesine sahip.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Osmancık Dereboğazı Barajı son günlerde yağan yağmurlar sonucunda canlanan derelerden gelen sularla dolmaya başladı. Tekmen Deresi ve Köpekçayırı Deresi’nden gelen suların barajı beslemesi nedeniyle su seviyesinde artış olduğu gözlemlendi.

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Vatandaşlar yağışların devam etmesi durumunda bahar mevsimine kadar tam doluluğa ulaşabilecek olan barajdan arıtma tesisinin de devreye girmesiyle birlikte temiz içilebilir suya kavuşacakları tarihi bekliyor.

Osmancık ilçe merkezine yıllık 2 milyon 706 bin metreküp içme suyu sağlanacak.

’İlçe’nin 40 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılacak’

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Çorum’un Osmancık ilçesinde inşa edilen Dereboğazı Barajı ile ilçe merkezine yıllık 2 milyon 730 bin metreküp içme suyu temin edilecek, ilçenin 2060 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacı da karşılanacak.

Tekmen Deresi ve Köpekçayırı Deresi’nden gelen suların barajı beslemesi nedeniyle su seviyesinde artış olduğu gözlemlendi.

Temelden 47 metre yüksekliğinde inşa edilen Dereboğazı Barajı 3 milyon 756 bin metreküp su biriktirme kapasitesine sahip. Baraj ile birlikte 15 kilometre uzunluğundaki isale hattı vasıtasıyla Osmancık ilçe merkezine yıllık 2 milyon 706 bin metreküp içme suyu sağlanacak.

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Dereboğazı Barajı son günlerde yağan yağmurlar sonucunda canlanan derelerden gelen sularla dolmaya başladı.

7 milyon 723 bin TL yatırım bedeline sahip Dereboğazı Barajından alınan ham suyu arıtacak olan günlük 12 bin metreküp kapasiteli konvansiyonel paket tip Osmancık İçme suyu Arıtma Tesisinin yapım sözleşmesi ise 8 Şubat 2017 tarihinde imzalanmış ve devlet yatırımına alınmıştı.