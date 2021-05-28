Gündem Derik Belediyesi merkez ve kırsal mahallelerde temizlik çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor
YEREL GÜNDEM

Derik Belediyesi merkez ve kırsal mahallelerde temizlik çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor

Derik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Derik Belediyesi merkez ve kırsal mahallelerde temizlik çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor
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Bir yandan günlük temizlik faaliyetlerine aksatmadan devam eden temizlik ekipleri bir yandan da belirlenen program dâhilinde mahallelerde detaylı temizlik çalışması yapıyor.Derik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü periyodik olarak sürdürdüğü çöp toplama, mıntıka temizliği, konteynerlerin etrafına bırakılan çöp ve atıkların kaldırılması çalışmalarının yanı sıra tüm mahallelerde detaylı temizlik çalışması da yapıyor. Detaylı temizlik çalışması ile mahallelerde cadde, sokak ve kaldırımların süpürülüyor..

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