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Dev proje kapılarını açtı

Altıeylül’de yapımı tamamlanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi Kapalı Yüzme Havuzu ve Fitness Salonu kullanıma açıldı. Altıeylül Belediyesi tarafından 31 Ağustos 2020'de temeli atılan Altıeylül’de bir ilk olma özelliği taşıyan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Fitness Salonu kapılarını açtı.

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Dev proje kapılarını açtı
​Dev proje kapılarını açtı

Şehrimize değer katacak

Hizmete alınan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve Fitness Salonu ile ilgili açıklama yapan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, "Seçildiğimiz günden beri birçok projeyi ve hizmeti hemşehrilerimizin hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşamıştık. Bugünde yine ayrı bir mutluluğu ve heyecanı yaşıyoruz. Ağustos 2020’de temelini attığımız yaklaşık 28 dönüm arazi üzerine kurulu böylesine değerli bir tesisi vatandaşlarımızın hizmetine sunmanın haklı gururu ve sevinci içerisindeyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi Kapalı Yüzme Havuzu ve Fitness Salonu haricinde içerisinde belediye hizmet birimlerimiz, millet kıraathanemiz, kütüphanemiz, kafeteryamız, restoranımız ve daha birçok sosyal alanı barındırıyor. Pazartesi itibariyle Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunu ve Fitness Salonunu hizmete sunduk. Projenin diğer kısımları da çok yakın bir zamanda hizmete girecek inşallah.

Altıeylül’e ve Balıkesir’e hayırlı olsun

Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzumuz, 25 metre uzunluğu,12,5 metre genişliği, 2,05 metre derinliği ve 5 kulvarı ile her yaştan vatandaşımıza hizmet edecek. Kantin, soyunma odaları, duş alanları, mescit, lavabolar ve engelli lavabosunu içinde barındıran tesiste yüzmeyi öğrenmek isteyen her yaştan vatandaşlarımıza eğitimler verilecek ve havuzumuz sadece Pazartesi günleri bakım için kapalı olacak. Fitness Salonumuz ise vatandaşlarımızın rahatlıkla spor yapabileceği çok özel bir alan. Sadece Pazar günleri kapalı olacak. Tesisimize kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlarımız Belediyemizin 444 06 09 numaralı çözüm merkezini arayarak veya bizzat tesisimize gelerek başvuru yapabilirler. Böylesine değerli bir projenin Altıeylül’ümüze ve Balıkesir’imize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Dedi.

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