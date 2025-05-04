Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e saldırıya ilişkin ilk açıklama: Her anlamda düşündürücü ve ürperticidir

Mezkur şiddet eyleminin bireysel bir saplantının mı eseri yoksa daha önceden planlanmış, zamana yayılmış iç ve dış bağlantılı bir siyasi tertip mi olduğu açıklığa kavuşmalıdır. Kaldı ki emniyet ve yargı teşkilatımız eşzamanlı çalışmayla bunu başarmaya mahir ve muktedirdir.