Devletten vefa eli

FETÖ’nün hain darbe girişimi püskürten kahramanlar ile onların emaneti olan yakınlarını devlet hiç unutmadı. Aradan geçen 8 yıl içinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda tanınan hakların sayısı 46’ya ulaştı. Tazminat, kamuda istihdam, faizsiz konut kredisi, ücretsiz seyahat hakkı, devlet yurdunda önceliğinde bulunduğu haklar ve imkanlar tanınan olanaklardan bazıları.

15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine sağlanan haklar özetle şöyle:





AYLIK VE TAZMİNAT

*Şehitlerin hak sahipleri ile malul gazilere aylık bağlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından tazminat ödendi. Yaralılara ödenen tazminat 5 katı tutara ulaştı. Sadece 15 Temmuz şehitleri ile gazilerine ek tazminat ödendi.





İSTİHDAM VE İKİNCİ EMEKLİLİK

15 Temmuz şehitlerinin 2 yakınına ve gazilere 1 olmak üzere kamuda istihdam hakkı sağlandı. İstihdam hakkını kullananlar hem gazilik hem de çalışmalarından kaynaklı aylıklarını birlikte alabiliyor. Gaziler malulen emekli gibi değerlendiriliyor. İstihdam hakkını kullanan gaziler yeniden emekliliğe hak kazanacak kadar çalışmaları halinde ikinci bir emekli alığı alabiliyor. Gazilere erken emeklilik hakkı da tanınıyor.





FAİZSİZ KONUT KREDİSİ

Şehitlerin hak sahipleri ile gazilerin kendilerine bir konutla sınırlı olmak üzere faizsiz konut kredisi hakkı verildi. Ayrıca tapu harcı muafiyeti de imkanlar arasında. Gaziler ile şehit yakınlarına kamu konutları için ek puan veriliyor.

Bu her bir yakını için +40 puana denk geliyor.





ULAŞIMDA KOLAYLIK SU VE ELEKTRİKTE İNDİRİM

Şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde geçerli olmak üzere ücretsiz seyahat hakkı sağlandı. Şehitlerin dul ve yetimleri ile gazilerin ikamet ettikleri konutlarda yüzde 40 elektrik enerjisi ücret indirimi yapıldı. Şehitlerin dul ve yetimleri ile gazilere ikamet ettikleri konutlarda yüzde 50 su ücret indirimi sağlandı.





YILDA BİR KEZ EK ÖDEME

Şehitlerin aylık bağlanan hak sahipleri ile gazilere yılda bir defa Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ek ödeme yapılıyor. Şehitler ve gazilerin çocuklarına yılda bir defa Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından eğitim ve öğretim yardımı ödemesi gerçekleştiriliyor. Yükseköğretim harç ve ücretlerinden muafiyet tanınıyo.





SAĞLIK DESTEĞİ

Şehidin bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile gaziler ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere sağlık hizmetlerinde katılım payı muafiyeti sağlandı. Poliklinik hizmetlerinden öncelikle yararlanma hakkı getirildi. Ortez, protez ve iyileştirici araçlarda katılım payı kaldırıldı. Kira desteği sağlandı.





ASKERLİKTEN MUAFİYET

Şehitlerden; sivil olanların tüm çocukları ile aynı anne ve babadan olma kardeşlerinin tamamı, kamu görevlilerinin ise tüm çocukları ile kardeşlerinden biri askerlikten muaf tutuldu. Gazilerin kendilerinden olma çocuklarının dağıtımları isteklerine bağlı olarak nüfusa kayıtlı oldukları, kendisinin veya ailesinin ikamet ettiği il hudutları içerisindeki birlik, kurum veya karargâhlara dağıtımı gerçekleştiriliyor.





ÖZEL OKUL KONTENJANI

Şehitlerin dul ve yetimleri ile gazilere tek mesken için Emlak Vergisi muafiyeti imkanı getirildi. Şehitlerin eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa ana veya babasından birisi için bir defaya mahsus olmak üzere araç alımlarında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti tanındı. Şehitlerin ve gazilerin çocukları özel orta öğretim kurumlarından yüzde 3’lük kontenjan dahilinde ücretsiz yararlanabiliyor. Şehitlerin kamu kurum ve kuruluşlarında görevli eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşleri, 18 Mart Şehitler Gününde; gaziler ve eşleri 19 Eylül Gaziler Gününde idari izinli sayıldı. Şehitlerin ve gazilerin çocukları Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen burslardan

öncelikle yararlanıyor.





YURTLARDA ÖNCELİK

Şehitlerin ve gazilerin çocukları devlete ait yurtlar ile öğrenim kredilerinden öncelikle yararlandırılmaktadır. Ayrıca bu çocuklardan, devlete ait yurtlarda kalmaları halinde kendilerinden yurt ücreti ve depozito alınmamaktadır.





ÖVÜNÇ MADALYASI

15 Temmuz şehit ve gazilerine Devlet Övünç Madalyası verildi. ÖSYM tarafından uygulanan sınavlara başvuruda bulunan şehitlerin eş ve çocuklarından ve gazilerin kendileri, eş ve çocuklarından sınav ücreti, başvuru hizmet ücreti ve yerleştirme ücreti alınmamaktadır. Şehit ve gazi çocukları kuruluşların kapasitelerinin yüzde üçü oranında özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinden ücretsiz yararlandırılmaktadır. Şehit ve gazi olanlar aktif görevdeymiş gibi derece kademe ilerlemesi uygulanarak hak sahiplerinin aylıkları bu doğrultuda yükseltilmektedir. -Şehitlerin hak sahiplerine ile aylık alan gazilere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında bayram ikramiyesi ödenmektedir.

Özel tüketim vergisi ve motorlu taşıtlar vergisi muafiyeti, özel öğretim kurumlarından ücretsiz yararlanma, ÖSYM sınav ücreti muafiyeti, Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda burs önceliği, yatılı okullardan yararlanma, askeri ve polis okullarına girişte kontenjan ve ek puan, devlet memuru yakınlarının atanma taleplerinde kısıtlayıcı hükümlere bakılmaması, Şehitler ve Gaziler Günü’nde idari izinlisayılma, sosyal tesislerden yararlanma, müze ve Devlet Tiyatroları’ndan yararlanma, emekli ikramiyesi, derece ve kademe ilerlemesi, bakım ücreti ödemesi, hususi damgalı pasaport verilmesi, ölüm yardımı bayram ikramiyesi diğer haklar arasında.





Bayraklar köprülerde