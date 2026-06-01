Devre mülk dönemi kapanıyor

Devre mülk satışlarında ilişkin kurallar kökten değişiyor.

Son yıllarda birçok projede vatandaşlara ‘her yıl belirli dönem kullanım hakkı’ satılırken, bu yapıların ‘gerçekten devre mülk mü yoksa otel konseptli ticari tesis mi’ olduğu tartışma konusu oluyordu. Vatandaş ‘tapulu devre mülk’ aldığını düşünürken, satın alınan hakkın çoğu zaman yalnızca belirli süreli kullanım hakkı olduğu ortaya çıkıyordu. Bazı projelerde ise tesisin otel mi yoksa konut mu olduğu bile netleşmiyordu. Tapu işlemlerindeki farklı uygulamalar ve tüketici şikayetlerinin artması üzerine bakanlık devreye girdi. Yeni düzenleme tam da bu “belirsiz” alanı kapatmayı hedefliyor.

MESKEN YOKSA DEVRE MÜLK DE YOK

Yeni kurallara göre devre mülk yalnızca konut niteliği taşıyan yapılarda kurulabilecek. Yani kat mülkiyetli meskenler, bağımsız konutlar ve yaşam alanı olarak kullanılan yapılar dışında devre mülk sistemi uygulanamayacak. Düzenlemenin en kritik bölümü ise turizm tesislerine ilişkin oldu. Buna göre konaklama hizmeti verilen otel, tatil köyü ve benzeri tesislerde devre mülk kurulamayacak. Bu değişiklikle birlikte özellikle “devre tatil” adı altında pazarlanan bazı projelerin hukuki zemini daha sıkı denetime açılacak.

7 GÜNDEN KISA DEVRE OLMAZ

Bakanlık, bir yapının turizm tesisi olup olmadığı konusunda tereddüt yaşanması halinde Kültür ve Turizm İl Müdürlükleri'nden görüş alınacağını da belirtti. Böylece tapu müdürlüklerinin farklı yorumlarla işlem yapmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Yeni sistemde kullanım süreleri de yeniden düzenlendi. Buna göre devre mülk süreleri 7 günden kısa olamayacak. Ayrıca bakım ve onarım dönemleri dahil toplam kullanım süreleri bir yılı aşamayacak. Tek kişiye ait taşınmazlarda devre mülk kurulamayacağı da açık şekilde düzenlemeye girdi. Düzenleme, parçalı satış modeliyle yürütülen bazı tartışmalı uygulamaların da önünü kesecek.

TEK STANDARDA BAĞLANACAK

Yeni düzenleme yalnızca satış modelini değil, tapu süreçlerini de değiştiriyor. Devre mülk kurulurken kimlerin onay vereceği, ipotek işlemlerinin nasıl yapılacağı, sözleşme değişikliklerinin hangi şartlarda geçerli olacağı ayrıntılı şekilde yeniden belirlendi. Eski uygulama metinlerinin yürürlükten kaldırılmasıyla birlikte Türkiye genelindeki tapu müdürlüklerinde ortak bir sistem oluşturulması hedefleniyor. Yeni dönemde en büyük değişim ise vatandaşın satın aldığı hakkın niteliğinde yaşanacak. Çünkü artık ‘tatil paketi’ ile ‘gerçek devre mülk’ arasındaki çizgi çok daha net olacak.







