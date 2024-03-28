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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi IMF ile ilgili iddiaları yalanladı: Türkiye’nin herhangi bir kredi anlaşması yapması söz konusu değil

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayarak bazı basın yayın organlarında yer alan “Hükümet IMF ile anlaştı, seçimden sonra ortaya çıkacak” iddiasının gerçeği yansıtamadığını dile getirdi.

16:37 - 28/03/2024 Perşembe
Diğer
IMF
IMF

Türkiye, son kalan borcunu, Mayıs 2013'te yapılan son taksit ödenmesinin sonrasında tamamen kapatarak Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) kredi alımını sona erdirdi.


Yerel seçim sürecinde bazı basın yayın organlarında “Hükümet IMF ile anlaştı, seçimden sonra ortaya çıkacak” şeklinde iddiaların yer alması nedeniyle Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bir açıklama yaptı.


"Türkiye’nin IMF ile herhangi bir kredi anlaşması yapması söz konusu değil"


Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin, bu iddiaların gerçek olmadığı belirtilen mesajı şöyle:


Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Hükümet IMF ile anlaştı, seçimden sonra ortaya çıkacak' iddiası doğru değildir. Türkiye’nin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile herhangi bir kredi anlaşması yapması söz konusu değildir.


Türkiye’nin ekonomi programı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü bir şekilde kararlılıkla sürdürülmektedir.


"Kamuoyunu seçim öncesinde manipüle etmek amacıyla ortaya atılan mesnetsiz iddia"


Kamuoyunu seçim öncesinde manipüle etmek amacıyla kasıtlı bir şekilde ortaya atılan mesnetsiz iddialara itibar etmeyiniz.


#IMF
#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
#Hükümet
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