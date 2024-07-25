Dezenformasyonla Mücadele Merkezi katil Netanyahu'nun yalanlarını tek tek ifşa etti

"Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın 9 Ekim'de Gazze'ye yönelik karartma ile ilgili kullandığı, 'Elektrik yok, yiyecek yok, su yok, yakıt yok. Her şey kapalı. İnsan hayvanlarıyla savaşıyoruz ve buna göre hareket ediyoruz' şeklindeki ifadeler, Netanyahu'nun iddialarını çürütmektedir. İngiltere merkezli uluslararası bir yardım kuruluşu Oxfam, İsrail'in Gazze'ye giren yardımların zamanlaması, yeri ve dağıtım şekli de dahil olmak üzere tam kontrole sahip olduğunu belirtmiştir. Oxfam, tüm insani yardım sisteminin parçalanmış olması ve Gazze'deki insanların açlık, ölüm ve hastalıkla karşı karşıya kalmasının İsrail'in kontrolü altında olduğunu bildirmiştir. Ayrıca, Gazze'ye giren insani yardımlar, BM kuruluşları tarafından depolanıp dağıtılmaktadır. BM yetkilileri 'Herhangi bir yardım almıyoruz, geçiş bölgesinde askeri operasyonlar devam ediyor ve bölge aktif bir savaş alanı' ifadelerini kullanmıştır. Birçok benzer uluslararası kuruluş, Gazze'ye girmek için bekleyen yardımların İsrail tarafından engellendiğini doğrulamıştır."