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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'Emine Erdoğan için helikopter pisti yapıldı' iddialarına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan için 'helikopter pisti yapıldı' iddialarını yalanladı. Ankara'nın Polatlı ilçesinde yapıldığı ileri sürülen pist iddiasına ilişkin açıklamada bulunan Başkanlık, "İddia edilenin aksine Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından daha önce inşa edilmiş ve Polatlı Tarım İşletmesi'nin kullanımına sunulmuştur." ifadelerini kullandı.

Semih Bozkuş
21:11 - 4/05/2024 Cumartesi
Güncelleme: 21:35 - 4/05/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
İletişim Başkanlığı, Emine Erdoğan'a yönelik iddiaları yalanladı.
İletişim Başkanlığı, Emine Erdoğan'a yönelik iddiaları yalanladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ı hedef alan yalan tezgahı çökertildi.

Tele1 tarafından, Emine Erdoğan için, Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) yerleşkesine helikopter pisti yapıldığı ileri sürüldü.

Ortaya atılan mesnetsiz iddianın asılsız olduğu ise kısa sürede ortaya çıktı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya platformu X'teki resmi hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

"Pist daha önce TİGEM tarafından inşa edildi"

Söz konusu iddiaları yalanlayan Başkanlık, "Bahse konu helikopter pisti, iddia edilenin aksine Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından daha önce inşa edilmiş ve Polatlı Tarım İşletmesi'nin kullanımına sunulmuştur." dedi.

Söz konusu pistin olası acil durum ve orman yangınları esnasında kullanılmak üzere yapıldığını da ifade eden Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ortaya atılan iddianın kamuoyunu manipüle etmek amacıyla medyaya servis edildiğini kaydetti.

DMM'den iddialara yalanlama

Başkanlığın yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan için helikopter pisti yapıldı.' iddiası doğru değildir. Ankara Polatlı'daki bahse konu helikopter pisti, iddia edilenin aksine Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından daha önce inşa edilmiş ve Polatlı Tarım İşletmesi'nin kullanımına sunulmuştur. Ayrıca söz konusu pist, olası acil durum ve orman yangınları esnasında da kullanılmak üzere yapılmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi için helikopter pisti yapıldığı iddialarının, kamuoyunu manipüle etmek amacıyla medyaya servis edildiği belirlenmiştir."




#Emine Erdoğan
#Helikopter Pisti
#İletişim Başkanlığı
#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
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