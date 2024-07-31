DHKP-C silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren bir kişi Sultanbeyli'de yakalandı

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve adli makamlarca 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan aranan İ.A.'nın Sultanbeyli'de yaşadığını belirledi. Bir süre şüphelinin adresini izleyen ekipler daha sonra operasyon düzenledi. Pazartesi günü yapılan operasyonla İ.A. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.