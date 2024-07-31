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DHKP-C silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren bir kişi Sultanbeyli'de yakalandı

DHKP-C silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgüt içerisinde faaliyet yürütmek suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan İ.A. İstanbul Sultanbeyli'de gözaltına alındı.

16:34 - 31/07/2024 Wednesday
DHA
Arşiv
Arşiv

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve adli makamlarca 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan aranan İ.A.'nın Sultanbeyli'de yaşadığını belirledi. Bir süre şüphelinin adresini izleyen ekipler daha sonra operasyon düzenledi. Pazartesi günü yapılan operasyonla İ.A. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

#Sultanbeyli
#İstanbul
#DHKP-C
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