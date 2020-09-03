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DHKP-C'li avukat Ebru Timtik nasıl öldü?

DHKP-C'li avukat Ebru Timtik bile bile ölümü seçti: Kendimden geçsem de hastaneye kaldırmayın demiş

DHKP-C’nin talimatıyla girdiği ölüm orucunda hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik ve refakatçileri cezaevindeki tüm tedavi çabalarına karşı koydu. Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgiye göre 30 Temmuz’da Timtik’in hastaneye yatırılmasına karar verildi. Ancak hem Timtik hem refakatçileri tedavi istemedi. Ölüm orucunu sonlandırması için sonraki günler devam eden telkin fayda etmedi. Timtik’in hastaneye kaldırılmadan önce, “şuurumu yitirsem de tedavi etmesinler” diye kağıt imzaladığı belirtiliyor.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
Ebru Timtik’in doktorların tedavi girişimlerini kabul etmediği ortaya çıktı.
Ebru Timtik’in doktorların tedavi girişimlerini kabul etmediği ortaya çıktı.

DHKP-C’nin Türkiye sorumlularından Kamile Kayır’la aynı bölmede yakalanan ve cezaevinde eylemde ölen avukat Ebru Timtik bile bile ölümü seçti. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, DHKP-C’nin talimatıyla başlattıkları ölüm eylemlerini tüm ikna çalışmalarına cevap vermeyerek reddeden teröristlerden sadece biri olan Timrik’in, 30 Temmuz’da tedavi için mahkeme kararıyla hastaneye yatırılmasına hükmedildi.

Ebru Timtik

Teröriste ağıt yaktılar
GÜNDEM
Teröriste ağıt yaktılar

KAĞIT İMZALAMIŞ

Ancak doktorların tedavi girişimlerini, hem Timtik’in hem de refakatçilerinin kabul etmediği ortaya çıktı. Timtik’e ölüm orucunu sonlandırması için telkinde bulunduğu öğrenildi. Timtik’in ise ‘Kendimden geçsem de hastaneye kaldırmayın’ şeklinde bir kağıt imzaladığı iddia edildi.

GÖKÇEK DE İKNA EDİLEMEDİ

Geçtiğimiz mayıs ayında aynı şekilde örgüt talimatıyla ölüm eylemi başlatan örgütün Türkiye Genel Komitesi’nde yer alan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek de tüm ikna çabalarını sonuçsuz bırakmıştı. DHKP/C Yurtdışı Merkezi Komite üyeleriyle irtibatlı olduğu ortaya çıkan Gökçek de tıpkı Timtik gibi örgüt talimatıyla ölmüştü.

Baro terörün arka bahçesi olamaz: Ebru Timtik’in dev posterini asan İstanbul Barosu’na tepki yağıyor
GÜNDEM
Baro terörün arka bahçesi olamaz: Ebru Timtik’in dev posterini asan İstanbul Barosu’na tepki yağıyor

DHKP-C’NİN KURYESİYDİ

Timtik’in terör örgütü üyeliğinden ceza almasına neden olan eylemleri arasında DHKP-C’nin kuryeliğini yapması yer alıyor. Timtik’in yakalanan örgüt mensuplarına örgüt talimatlarını ilettiği, örgütle elemanlar arasındaki irtibatı sağladığı, kuryelik yaptığı yönündeki suçlamalar, yargılandığı İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava dosyasında yer aldı.

DHKP-C'li Timtik'in Savcı Kiraz şehit edilmeden 20 gün önce
OYNAT 01:51
DHKP-C'li Timtik'in Savcı Kiraz şehit edilmeden 20 gün önce "Devlet kimseyi sonsuza kadar koruyamaz" dediği ortaya çıktı
Cezaevinde başlattığı eylem sonucu ölen terör örgütü DHKP-C üyesi Ebru Timtik'le ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Timtik'in, 11 Mart 2015 tarihinde katıldığı TV yayınında 'Berkin Elvan'ın hesabı sorulacak. Devlet kimseyi sonsuza kadar koruyamaz' ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. Bu sözlerden 20 gün sonra, 31 Mart 2015 tarihinde DHKP-C'li Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol, Berkin Elvan dosyasına bakan Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı makamında şehit etti. Terörist Timtik'in ölümüyle ilgili CHP'li ve HDP'li çok sayıda isim taziye mesajı yayımladı.


TALİMAT ONDAN GİTTİ

  • Timtik’in ayrıca FETÖ’cü polis şeflerinin DHKP-C içinde organize ettiği kaos timinin gerçekleştirmek istediği eylemlerden olan CHP’li Kağıthane İlçe Başkanı’na suikast girişiminde de ismi geçmişti. Örgüt üyesi Asuman Akça’nın talimatıyla eylemi gerçekleştirmek isteyen ancak başarısız olan İsmet Özdemir ifadesinde, örgüt talimatının avukat yapılanmasında yer alan Ebru Timtik vasıtasıyla elden verildiğini aktardı. Savcı Mehmet Selim Kiraz’ı şehit eden Şafak Yayla’nın cebinden çıkan 34 parçaya ayrılmış kağıt parçasından bu büroda çalışan avukatların isimleri çıkmıştı.

CHP'li Kaftancıoğlu'ndan DHKP-C’li Timtik için taziye mesajı
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CHP'li Kaftancıoğlu'ndan DHKP-C’li Timtik için taziye mesajı
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, terör örgütü DHKP-C üyesi Ebru Timtik'in cezaevindeyken başlattığı eylem sonucu ölmesiyle ilgili taziyelerini belirtti. Kaftancıoğlu İstanbul Barosu önünde terörist için düzenlenen etkinlikte, 'Adil yargılanmayı talep ediyordu. Bu mücadeleyi böylesi acı bir günde bir kez daha paylaşmak isterim' ifadelerini kullandı.

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