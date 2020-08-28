Bakan Soylu, DHKP-C'li Ebru Timtik'in fotoğrafının İstanbul Barosuna asılmasına ateş püskürdü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 13 Temmuz’da başlayıp 7 ayrı bölgede devam eden Yıldırım operasyonlarında 36 terörist etkisiz hale getirildiğini 56 mağara ve sığınağın imha edildiğini, 21 milyon kök kenevirin ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Bugün bir terör örgütü mensubunun fotoğrafını İstanbul Barosuna asanları şiddetle kınıyorum.

OYNAT 01:51 DHKP-C'li Timtik'in Savcı Kiraz şehit edilmeden 20 gün önce "Devlet kimseyi sonsuza kadar koruyamaz" dediği ortaya çıktı Cezaevinde başlattığı eylem sonucu ölen terör örgütü DHKP-C üyesi Ebru Timtik'le ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Timtik'in, 11 Mart 2015 tarihinde katıldığı TV yayınında 'Berkin Elvan'ın hesabı sorulacak. Devlet kimseyi sonsuza kadar koruyamaz' ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. Bu sözlerden 20 gün sonra, 31 Mart 2015 tarihinde DHKP-C'li Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol, Berkin Elvan dosyasına bakan Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı makamında şehit etti. Terörist Timtik'in ölümüyle ilgili CHP'li ve HDP'li çok sayıda isim taziye mesajı yayımladı.

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Savcı Selim Kiraz'ı şehit eden, bu ülkeyi huzursuz etmeye çalışan, jandarmamızın dağda fellik fellik arayıp etkisiz hale getirdiği DHKP-C terör örgütü mensuplarının fotoğrafını bugün İstanbul Barosuna asanların bu milletin değerleriyle hiçbir ilgisi yoktur.

GÜNDEM DHKP-C'li Ebru Timtik'e CHP'li siyasetçi ve gazeteciler sahip çıktı

İstanbul Barosuna da yazıklar olsun, İstanbul Barosunun yöneticilerine de yazıklar olsun

Ayrıntılar birazdan...