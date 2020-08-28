Bakan Soylu, DHKP-C'li Ebru Timtik'in fotoğrafının İstanbul Barosuna asılmasına ateş püskürdü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 13 Temmuz’da başlayıp 7 ayrı bölgede devam eden Yıldırım operasyonlarında 36 terörist etkisiz hale getirildiğini 56 mağara ve sığınağın imha edildiğini, 21 milyon kök kenevirin ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
Bugün bir terör örgütü mensubunun fotoğrafını İstanbul Barosuna asanları şiddetle kınıyorum.
Savcı Selim Kiraz'ı şehit eden, bu ülkeyi huzursuz etmeye çalışan, jandarmamızın dağda fellik fellik arayıp etkisiz hale getirdiği DHKP-C terör örgütü mensuplarının fotoğrafını bugün İstanbul Barosuna asanların bu milletin değerleriyle hiçbir ilgisi yoktur.
İstanbul Barosuna da yazıklar olsun, İstanbul Barosunun yöneticilerine de yazıklar olsun
Ayrıntılar birazdan...