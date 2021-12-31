​DİAYDER’in temeli Kandil’de atıldı

PKK iltisaklı DİAYDER’e hazırlanan iddianame, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Aralarında İBB çalışanlarının da bulunduğu 10’u tutuklu 23 sanık, 18 Şubat’ta hakim karşısına çıkacak.

İddianamede, 20 yıl sonra PKK’dan kaçıp itirafçı olan Elhem Demir’in, DİAYDER’le ilgili anlattıkları da yer aldı. Demir, “Murat Karayılan 2014-2015 yıllarında Kuzey Irak Bergari bölgesindeki toplantıda, ‘Din alimlerini bir çatı altında toplayacağız, bu sayede toplumdaki dindar kesimi bir araya getireceğiz’ diye talimat verdi” dedi.

İddianamede; İBB’de işe alınan DİAYDER imamlarıyla ilgili bilgiler de dikkat çekti. Tutuklu E.B. bebek katili PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a özgürlük istemiş. E.B.’nin “Sayın Öcalan’ın özgürlüğü çok önemlidir. Kürt halkını yoktan var eden Sayın Öcalan’ın özgür kalması bu açıdan önemli” dediği tespit edildi. İBB iştiraki İSPER bünyesinde gassallık yapan N.M.I. Suriye’de etkisiz hale getirilen PKK’lı Baran Çiçek’i şehit diye anmış. N.M.I.’nın teröristin babasına telefonda “Allah Uhud şehidinin hayrını yazsın” demiş. Şüphelilerden L.B. ise camideki vaazında devletle mücadalenin cihat olduğu fetvası vermiş.

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