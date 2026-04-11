Didim’de şok operasyon: Kaçak sigara üretimi deşifre edildi

10:3711/04/2026, Saturday
IHA
Didim’de 195 bin 900 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi
Aydın’ın Didim ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda doldurulmuş ve boş makaron ile kaçak tütün ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Didim Büro Amirliği personeli tarafından Didim ilçesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 195 bin 900 adet tütün doldurulmuş makaron, 86 bin 800 adet boş makaron, 49 kilo kıyılmış tütün, 1 adet sigara sarma makinesi, 3 adet cep telefonu, 41 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili M.A., Ö.B. ve İ.Ö. isimli şahıslar hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapılırken, M.A. isimli şahıs tutuklandı.



