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ANKARA AKTÜEL

Dijitalleşmede anne babalara öneriler: Fişi çekmek yerine sorunu çözün

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün ‘Aile Haftası’ dolayısıyla geçen yıl düzenlediği ‘Pandemi Döneminin Aile Yaşamına Etkisi ve Aile İçi İlişkiler’ ile ‘Pandemi Döneminde ve Dijitalleşen Dünyada Aile’ konulu

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Merve Safa Akıntürk Yeni Şafak
Dijitalleşmede anne babalara öneriler: Fişi çekmek yerine sorunu çözün
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Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün ‘Aile Haftası’ dolayısıyla geçen yıl düzenlediği ‘Pandemi Döneminin Aile Yaşamına Etkisi ve Aile İçi İlişkiler’ ile ‘Pandemi Döneminde ve Dijitalleşen Dünyada Aile’ konulu panellerin raporlarında konuya ilişkin tespitlere yer verildi. Raporda yer alan tespitlerden bazıları şöyle.

AİLE DAYANIKLILIĞI ARTTIRILMALI

Aile dayanıklılığını artırmada; manevi olarak güçlü olma, aile üyeleri arasındaki uyumun güçlü olması, esneklik, ekonomik kaynakların ve zamanın iyi yönetiliyor olması, ailenin birlikte zaman geçiriyor olması, pandemi döneminde bile ailenin ve toplumun kültürel olarak ritüel ve rutinlerini yapabiliyor olması, komşulardan ve akrabalardan destek alabilme gibi hususlar etkilidir.

Dünya çapında yaşanmakta olan hızlı dijitalleşme sürecine, ahlaki bir panikle yaklaşmak yerine bu sürecin daha etkin bir şekilde yönetilebilmesi üzerinde durulması gerekir. Dijital ortamlarda çocuklara yönelik ihmal ve istismarın azaltılmasındaki altın kural anne babaların çocuklarıyla ortak ilkeleri belirlemeleri ve bu ilkelerin hayata geçirilip geçirilmediğinin kontrol etmeleridir.

SORUN ÇÖZEN ANNE-BABALAR

Çocuklarla güvene dayalı bir ilişki kurulması ve birlikte ekransız zamanlar formüle edilmesi ve deneyimlenmesi, dijitalleşme çağında en çok riske maruz kalan çocuklar için hayati önem arz etmektedir. Fişi çekmekle tehdit eden değil, çocukları korkutan şeyleri tespit edip onların sorunlarını çözmeye çalışan anne ve babalar yetiştirmek gerekir.

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