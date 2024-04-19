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Dilan Polat davasında yeni gelişme: Vergi suçundan tahliyelerine karar verildi

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin avukatı, tutuklu bulunan tüm şüpheliler hakkında vergi suçları açısından tahliye kararı verildiğini açıkladı.

09:53 - 19/04/2024 Cuma
Diğer
Dilan Polat
Dilan Polat
Sosyal medya fenomeni
Dilan Polat
ve kocası
Engin Polat
, geçtiğimiz aylarda, "kara para aklamak" ve "vergi kaçırma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Polat çiftinin 'vergi kaçırma' suçundan tahliyelerine karar verildi ancak çiftin tutukluluk hali devam edecek.


Avukatları duyurdu


Çiftin avukatı Hüseyin Kaya kararı sosyal medya hesabından duyurarak açıklama yaptı.


Kaya, hesabından yaptığı açıklamada, "Polatlar dosyasında bütün şüpheliler vergi suçlaması açısından tahliye edilmişlerdir. Diğer suçlar açısından MASAK son değerlendirme beklenmektedir." ifadelerine yer verdi.


İki suçtan tutukluluk hali devam edecek


Dosyayı inceleyen İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği ise tutuklu isimlerin avukatlarını dinledikten sonra tüm şüpheliler hakkında, “Vergi usul kanununa muhalefet” suçundan tahliye kararı verdi.


“Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması” s
uçu bakımından ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.



#Dilan Polat
#Engin Polat
#tahliye
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