Dilan Polat davasında yeni gelişme: Vergi suçundan tahliyelerine karar verildi

Polat çiftinin 'vergi kaçırma' suçundan tahliyelerine karar verildi ancak çiftin tutukluluk hali devam edecek.
Avukatları duyurdu
Çiftin avukatı Hüseyin Kaya kararı sosyal medya hesabından duyurarak açıklama yaptı.
Kaya, hesabından yaptığı açıklamada, "Polatlar dosyasında bütün şüpheliler vergi suçlaması açısından tahliye edilmişlerdir. Diğer suçlar açısından MASAK son değerlendirme beklenmektedir." ifadelerine yer verdi.
İki suçtan tutukluluk hali devam edecek
Dosyayı inceleyen İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği ise tutuklu isimlerin avukatlarını dinledikten sonra tüm şüpheliler hakkında, “Vergi usul kanununa muhalefet” suçundan tahliye kararı verdi.