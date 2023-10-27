Dilan ve Engin Polat’ın 15 şirketine baskın

Dilan ve Engin Polat.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla şirketlerde arama yapan İstanbul Mali Şube ekipleri, bilgisayarların imajlarını ve hesapların tutulduğu belgeleri incelemeye aldı. Belgelerin incelenmesiyle birlikte ortaya çıkacak tablo, Polat çifti için yargılama yolu açabilir. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hakkında 4 farklı suçtan soruşturma yürütülüyor. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla, ışıltılı yaşamını her fırsatta gösteren Dilan Polat hakkındaki iddiaların ardından, MASAK devreye girmiş, ailenin mal varlığına el konulmuştu.
FENOMENE SORUŞTURMA
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, reklamcılık sektörünün tanınan isimlerinden Kıvanç ve eşi Beril Talu çifti hakkında soruşturma başlattı. Sosyal medyada “Var Böyle Tipler” hesabıyla tanınan çiftin, reklam kampanyası yapacakları bahanesiyle yakın çevrelerini 100 milyon lira dolandırdığı iddia edildi. Şikayet üzerine soruşturma başlatan savcılık, ikili hakkında yurt dışına çıkış yasağı da getirdi.