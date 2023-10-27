|
Gündem

Dilan ve Engin Polat’ın 15 şirketine baskın

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla uzun süredir gündemde olan Dilan ve Engin Polat çiftinin 15 şirketine baskın düzenlendi.

Şahin Şen
04:00 - 27/10/2023 Cuma
Güncelleme: 01:42 - 27/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Dilan ve Engin Polat.

Dilan ve Engin Polat.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla şirketlerde arama yapan İstanbul Mali Şube ekipleri, bilgisayarların imajlarını ve hesapların tutulduğu belgeleri incelemeye aldı. Belgelerin incelenmesiyle birlikte ortaya çıkacak tablo, Polat çifti için yargılama yolu açabilir. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hakkında 4 farklı suçtan soruşturma yürütülüyor. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla, ışıltılı yaşamını her fırsatta gösteren Dilan Polat hakkındaki iddiaların ardından, MASAK devreye girmiş, ailenin mal varlığına el konulmuştu.

FENOMENE SORUŞTURMA

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, reklamcılık sektörünün tanınan isimlerinden Kıvanç ve eşi Beril Talu çifti hakkında soruşturma başlattı. Sosyal medyada “Var Böyle Tipler” hesabıyla tanınan çiftin, reklam kampanyası yapacakları bahanesiyle yakın çevrelerini 100 milyon lira dolandırdığı iddia edildi. Şikayet üzerine soruşturma başlatan savcılık, ikili hakkında yurt dışına çıkış yasağı da getirdi.



#Dilan Polat
#Engin Polat
#operasyon
19 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Nevşehir’de ‘tarla günü’ etkinliği: Patates hasadı başladı!