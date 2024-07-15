Dini değerleri istismar etti

Diyanet İşleri Başkanlığının “FETÖ-Din İstismarının Arkasına Gizlenen Terör Örgütü” adlı çalışmasında FETÖ’nün maskesi tek tek indirildi. 66 sayfalık kitapçıkta FETÖ’nün tarihte görülebilecek en büyük örgütlü din istismarlarından birini gerçekleştirdiği dikkat çekti. Çalışmaya göre FETÖ, şunları istismar etti:





ALLAH İLE DOĞRUDAN KONUŞTUĞUNU SÖYLEDİ

Örgüt mensupları, liderlerinin Allah Teâlâ ile doğrudan konuştuğuna inanmakta ve bu sebeple onun sözlerini bütün insanların sözlerinden üstün tutmaktadır. Örgütün elebaşı, 07.04.1991 tarihinde Kartal’da yaptığı bir vaazında biatten bahsederken Allah’ın kudretini açıkça şöyle istismar etmektedir: “Elimi elime koydum, şunu benim arkadaşlarımın eli say ya Resulallah dedim. O eli tutanlar Allah’ın elini tutmuş sayılırlar. Bu cemaat Allah’ın elini tutmaya niyet etmiş gibidir.”





GELECEĞİ BİLDİĞİNİ DİLE GETİRDİ

Örgütün meczup elebaşı, 03.06.1990 tarihinde Erzurum’da yaptığı bir vaazında güya heyecanlanıp Kur’an’ı cemaatin üzerine fırlatmış ve bu esnada da “Kur’an’a sahip çıkın! Resulullah’a sahip çıkın!” diye bağırmıştır. 31.03.1991 tarihinde Pendik’te verdiği “Kutsilerin Ufku” konulu vaazında, bu kutsilerin Peygamberimiz ve ashabı olduğunu ifade ettikten sonra “ikinci kutsiler” diye bir gruptan bahsetmiş ve onların ahir zamanda geleceğini dile getirmiştir.





PEYGAMBERİMİZİN ZİYARET ETTİĞİNİ İDDİA ETTİ

Müslümanların Peygamber aşkını istismar eden ve Allah Resûlü’nün otoritesini kullanmaya yeltenen din simsarı elebaşı, vaazlarında sık sık Hz. Peygamber’in İzmir’e geldiğini ve cemaatin arasında dolaşarak onları teftiş ettiğini söylemektedir. Mesela 09.07.1979 tarihli vaazında şöyle demektedir: “Yüz kere var ki, kalbi aydın ve içi duru kimselerin âlem-i menamında (uyku aleminde), belki de bazılarının yakazasında (uyanıkken) “Ben İzmir’e gidiyorum, oradaki havaya bakacağım.” dediğini duydular Kâinatın Fahrının. “Anadolu’da bana ihtiyaç var, gezmeye çıktım” dediğini duydular Fahr-i Kâinat Efendimizin. Sizin camilerinize geliyor. Seccadelere yüzünü yere koyan gençlerinize bakıyor. Yaşlılarınızın aşk heyecanını yokluyor. Cemaatinin kıvama gelip gelmediğine bakıyor.” Hz. Peygamber ile sürekli görüştüğünü, istişarelerde bulunduğunu ve ondan emir aldığını iddia eden FETÖ elebaşı, hadis diye uydurulan rivayetleri vaazlarında kullanmayı da ihmal etmemiştir.





KENDİ KONUMUNU PEYGAMBER MAKAMI SANDI

Vaaz ve kitaplarında sıklıkla Hz. Peygamber ile sahabe arasındaki ilişkiye değinen FETÖ lideri, bu ilişkiyi kendisi ile müntesipleri arasındaki ilişkiye benzetmektedir. Takipçilerini “ikinci kutsîler” diye adlandıran terör elebaşı, Hz. Peygamber’in makamını kendi konumuyla örtüştürmekten utanmamaktadır. 03.06.1990 tarihinde Erzurum’da yaptığı bir vaazında “Bu din garip olarak başlamıştır ve yine başladığı hâle dönecektir.”





İSLÂMÎ KAVRAMLAR

İslâm kültür ve medeniyetine ait saygın kavramları, toplum üzerindeki etkisinden faydalanmak amacıyla istismar eden FETÖ, “imam, hocaefendi, cemaat, hizmet, himmet” gibi her biri ayrı değere sahip olan birçok kavramı kendine mâl ederek çürütmeye çalışmıştr. Örgüt hiyerarşisinde ve faaliyetlerinde sıkça kullanılan bu kavramlar, zamanla anlam kaymasına uğratılmış, aslında İslâm geleneğine ait oldukları halde muhtevaları değiştirilerek örgüte ait manalarla kullanılmaları sağlanmıştır. Bu durum, söz konusu kavramların hem toplumda itibar kaybına uğramasına hem de güven bunalımı sonucu kullanılmaz hâle gelmesine sebep olmuştur





DUAYI VE BEDDUAYI İSTİSMAR ETTİ

Müntesipleri açısından hain liderin ettiği dua kutsal kabul edilmekte, bedduası ise korku ve itaat motifi olarak zihinlere kazınmaktadır. Örgütün 17 Aralık sonrasında başlayan hükümet karşıtlığında, beddua bir silah olarak kullanılmış, başta elebaşı olmak üzere bütün örgüt beddua seansları ile Müslümanlara lanet okumuş, bela dilemiştir.





GENÇLERİN ENERJİSİNİ TÜKETTİ

Ülkemizde ve İslâm coğrafyasında zeki gençlerin peşine düşen örgüt, onların inançlarını, ideallerini, ufuklarını ve hayallerini çalmıştır. Örgütün

önde gelenleri, gençlerin dinî duygularını gözyaşlarıyla, menkıbelerle, yalan hikâyelerle, sahte kerametlerle sömürmüştür





İbadetlere tahrif