Diplomasız kimse kalmasın: Açık ortaokul ve açık lise kayıtlarında son gün 8 Şubat

Açık ortaokul ve açık liseye yönelik çalışma yapan tek sivil toplum kuruluşu olan Kültürlü Gençlik Derneği’nin Başkanı Bekir Kaplan, açık öğrenim sisteminin herhangi bir nedenle eğitimlerini yarıda bırakanlar için çok önemli bir fırsat olduğunu belirterek ortaokul ve lise mezunu olamayan herkesi açık ortaokul ve açık liseye kayıt olmaya davet etti.

Diplomasız kimse kalmasın.

Türkiye’de 16 milyondan fazla vatandaşın ortaokul ya da lise diplomasının olmadığını ifade eden Bekir Kaplan, bu sayıların farklı nedenlerle okullardan ayrılan gençlerle birlikte her geçen yıl arttığını kaydetti. Okullardan ayrılanların diploma eksikliğini ilerleyen yıllarda yaşadığını dile getiren Bekir Kaplan “İlk yıllar fazla hissedilmese de diploma sahibi olmamak ilerleyen yıllarda sorun olmaya başlıyor. Her alanda diplomanın eksikliğini yaşıyorsunuz. İş müracaatından gündelik hayata kadar diploma hep karşınıza çıkıyor. Diploma sahibi olmak isteyenler için açık ortaokul ve açık lise çok önemli bir fırsat. Açık ortaokula kayıt olanlar 1 yılda, açık liseye mezun olanlar ise 1,5 yılda diplomalarını alabiliyorlar” dedi.

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Diplomasız kimse kalmasın.

Kültürlü Gençlik Derneği olarak açık öğretim öğrencilerine yönelik çalışmalar yapan Türkiye’deki tek dernek olduklarını ifade eden Kaplan, “Diplomasız kimse kalmasın diyerek çıktığımız yolda daha çok kişinin diploma sahibi olması için çalışıyoruz. Açık ortaokul ve açık lise öğrencilerine rehberlik ve danışmanlık yapıyor, onlara rol model olmaya çalışıyoruz. İstanbul Fatih’te bulunan merkezimizde açık ortaokul ve açık lise öğrencilerine kurslar veriyoruz. Derslerine yardımcı olacak çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.

Kendilerine "damdan düşenler" adını verdiklerini anlatan Bekir Kaplan “Bizim belki de en önemli özelliğimiz üyelerimizin büyük çoğunluğunun açık ortaokul ya da açık lise mezunu olması. Diploması olmayanların yaşadıklarını bizler de yaşadık. Onların halini sorunlarını çok yakından biliyoruz. Bu nedenle de elimizden geldiği kadar açık ortaokul ve açık lise öğrencilerimizin yanında oluyoruz. Bugüne dek 1 buçuk milyona yakın kişiye ulaştık ve diplomalarını almalarını sağladık” dedi.