Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Diplomatik kaynaklardan dikkat çeken açıklama: Türkiye devreye girdi

Diplomatik kaynaklardan dikkat çeken açıklama: Türkiye devreye girdi

12:1614/01/2026, Çarşamba
G: 14/01/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Hakan Fidan peş peşe görüştü, diplomatik kaynaklar "ABD" detayını açıkladı
Hakan Fidan peş peşe görüştü, diplomatik kaynaklar "ABD" detayını açıkladı

Diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin İranlı yetkililere ek olarak ABD'li makamlarla da görüşme yürüttüğünü bildirdi.

İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle günlerdir devam eden protestolarda bilanço ağırlaşıyor, tansiyon giderek yükseliyor...

ABD Başkanı Donald Trump'ın protesto gösterilerini bahane ederek İran'ı tehdit etmesi gündemdeki sıcaklığını korurken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son 24 saatte ikinci kez İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü.

Bakan Fidan görüşmede, mevcut bölgesel gerilimlerin giderilmesi amacıyla müzakerelere duyulan ihtiyacı vurguladı.


DİPLOMATİK KAYNAKLAR: ABD'Lİ MAKAMLARLA DA GÖRÜŞÜLÜYOR

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı ile son 24 saatte ikinci kez görüşürken diplomatik kaynaklardan dikkat çeken bir açıklama geldi.


Yapılan açıklamada ''Türkiye, İranlı yetkililerle yapılan temaslara ek olarak ABD'li makamlarla da görüşüyor.'' denildi.



#Diplomatik kaynaklar
#Türkiye
#İran
#ABD
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB AGS 2026 Başvuru Ekranı! 10 Bin Öğretmen Ataması Ne Zaman Yapılacak? Öğretmen ataması branş dağılımı