Diplomatik kaynaklardan dikkat çeken açıklama: Türkiye devreye girdi

Diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin İranlı yetkililere ek olarak ABD'li makamlarla da görüşme yürüttüğünü bildirdi.
İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle günlerdir devam eden protestolarda bilanço ağırlaşıyor, tansiyon giderek yükseliyor...
ABD Başkanı Donald Trump'ın protesto gösterilerini bahane ederek İran'ı tehdit etmesi gündemdeki sıcaklığını korurken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son 24 saatte ikinci kez İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü.
Bakan Fidan görüşmede, mevcut bölgesel gerilimlerin giderilmesi amacıyla müzakerelere duyulan ihtiyacı vurguladı.
DİPLOMATİK KAYNAKLAR: ABD'Lİ MAKAMLARLA DA GÖRÜŞÜLÜYOR
Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı ile son 24 saatte ikinci kez görüşürken diplomatik kaynaklardan dikkat çeken bir açıklama geldi.
Yapılan açıklamada ''Türkiye, İranlı yetkililerle yapılan temaslara ek olarak ABD'li makamlarla da görüşüyor.'' denildi.