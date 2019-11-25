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GÜMÜŞHANE

Dipsiz Göl açıklaması: Suyu doldurursanız ancak havuz olur

Dipsiz Göl açıklaması: Suyu doldurursanız ancak havuz olur

Gümüşhane'nin Taşköprü Yaylası’nda yasal izinle yapılan define kazısı sonucu yok olan ve eski haline dönüştürülmesi için su takviye edilen Dipsiz Göl’de inceleme yapan Jeomorfoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Turoğlu, "Kazıldıktan sonra gölün dengesi bozuldu. Gelip bu yeni yapılan çanağa suyu doldurursanız ancak havuz olur" dedi.

Haber Merkezi DHA
Dipsiz Göl'ün eski haline dönüştürülmesi için başlatılan çalışma sürüyor.
Dipsiz Göl'ün eski haline dönüştürülmesi için başlatılan çalışma sürüyor.

Kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2140 metre yükseklikte olan, manzarasıyla ilgi çeken Taşköprü Yaylası'ndaki Dipsiz Göl'de 'define' söylentisi üzerine ismi açıklanmayan 2 kişi, kazı için başvuruda bulundu. Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün olumlu görüşleri üzerine Gümüşhane Müze Müdürlüğü'nce ilgili kişilere define arama ruhsatı verildi.

  • Bölgede, 6 Kasım'da jandarma yetkililerinin eşlik ettiği kazıda suyu tahliye edilen göl alanı, iş makineleri ile kazıldı. Jandarmalar, kazı alanına kimsenin yaklaşmasına izin vermedi. Kaynağı ve akarı olmayan Dipsiz Göl'de, 4 gün sürdürülen kazı çalışmaları, define bulunamayınca sonlandırıldı.

DHA
Kazı sonrası toprak doldurularak kapatılan Dipsiz Göl'ün eski haline dönüştürülmesi için başlatılan çalışma sürüyor.

Buzul Çağı'ndan kalma, 12 bin yıllık Dipsiz Göl'de tamamlanan kazı çalışmalarının ardından ekipler, alandan ayrıldı. Yol seviyesi ile birleştirilen göl alanı taş ve toprak yığını haline döndü.

2 müdür ve 1 memur açığa alındı

  • Olayın duyulmasının ardından, tepki çeken kazıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gümüşhane Valiliği tarafından başlatılan çifte soruşturma kapsamında; Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüseyin Ateş, Müze Müdürü Elif Öktem ile müze müdürlüğü çalışanı Yunus Ağa açığa alındı. Gümüşhane Valiliği'nce de kazı izni raporunun özensiz hazırlandığı açıklandı.

DHA
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hazırlanan 4 maddelik Eylem Planı kapsamında göl için alana dökülen, dayanıksız toprak çıkarıldı.Yerine ise suya dayanıklı kireçli ve killi toprak döküldü.

Göle su veriliyor

Kazı sonrası toprak doldurularak kapatılan Dipsiz Göl'ün eski haline dönüştürülmesi için başlatılan çalışma sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hazırlanan 4 maddelik Eylem Planı kapsamında göl için alana dökülen, dayanıksız toprak çıkarıldı. Yerine ise suya dayanıklı kireçli ve killi toprak döküldü.

Silindirle tabanı hazırlanan göl alanına, yandaki dereden boru hatlarıyla doğal kaynak suyu verilmeye başlandı.

Çalışmalar Gümüşhane Valiliği'nin koordinesinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri ve akademisyen ve jeologların nezaretinde yürütülüyor. Göl çevresinin flora ve endemik türlerinin korunmasına yönelik de çalışma başlatıldı.

DHA
Silindirle tabanı hazırlanan göl alanına, yandaki dereden boru hatlarıyla doğal kaynak suyu verilmeye başlandı.

Suç duyurusunda bulunuldu

Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi ve Ankara Barosu, Dipsiz Göl’de define arama ruhsatı veren sorumlular hakkında ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan kamu davası açılması için savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

"Çökme Gölü" olduğu söyleniyor, bu doğru değil"

Jeomorfoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Turoğlu, Dipsiz Göl'de, heyetçe yaptıkları incelemelere ilişkin konuştu. Dipsiz Göl çevresinden yaptıkları incelemeler ve topladıkları taş ve toprak gibi numuneler üzerinde çalışmalarının sürdüğünü belirten Turoğlu, gölün eski haline dönüştürülmesi çalışmalarını da yakından takip ettiklerini söyledi. Gümüşhane'ye gelerek göldeki çalışmaları yerinde inceleyen Turoğlu, "Bu gölün oluşumuyla ilgili bazı kaynaklarda 'çökme gölü', 'karstik dolin' olduğu söyleniyor. Bu doğru değil. Çünkü çevrede hiç kireç taşı yok. Bunların yerinde gelip gözlemlenmesi, çalışılması, incelenmesi ve ondan sonra bu konuda görüş bildirilmesi gerekir. Biz bunu yapmaya, delillere dayanarak, gözlemlerimizin sonucunu tartışarak değerlendirmeye ve bir şeyler söylemeye çalışıyoruz" dedi.

DHA
Çalışmalar Gümüşhane Valiliği'nin koordinesinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri ve akademisyen ve jeologların nezaretinde yürütülüyor.

"Gölün dengesi bozuldu"

Dipsiz Göl'ün define kazısıyla tahrip edilmeden önce kendi dengesi olduğunu ve kazılarak suyun boşaltılmasının gölün dengesini bozduğunu kaydeden Turoğlu, "Karlar eriyerek bu çukurlukta birikiyordu. Gölün zemininde ana kaya kırıntılarının oluşturduğu bir örtü malzeme var. Bu nedenle su, kısmen hareket edebilme yeteneğine sahip. Gölün, hem yüzeyden hem yer altından da beslenme imkanı vardı ve kendi ekosistemini oluşturmuştu. Bu düzen hidrolojik bir denge içerisinde devam ediyordu. Kazıldıktan sonra bu denge bozuldu. Şu anda kotlara da baktığımız vakit doğal kotlardan çok farklı. Şekil özelliği de bozuldu. Şu anda başka bir şey var burada" diye konuştu.

"Suyu doldurursanız ancak havuz olur"

  • Çevreden su takviyesiyle gölün eski haline döndürme çalışmalarının, gölü eski haline dönüştüremeyeceğini belirten Turoğlu, "Gölün kazılmadan ve suyun boşaltılmadan önceki haliyle, belki görsel olarak benzetebilirsiniz ama bilimsel anlamda şimdi başka bir şey var. Tankerle gelip bu yeni yapılan çanağa suyu doldurursanız ancak havuz olur. Şu an serili olan killi ve kireçli malzeme geçirimsizdir. Suyla dolmaya başladığında su birikir ama zaten üzerinde buz var ve gece burası donacak. Buranın oluşmasında etkili olan kar yine burada olacak. Burada yapay bir göl yapmış oluyorsunuz. Karlar eridikten sonra içerisinde su kalabilir belki ama hiçbir zaman o ilk doğal halini sağlayamazsınız" ifadelerinde bulundu.

DHA
Göl çevresinin flora ve endemik türlerinin korunmasına yönelik de çalışma başlatıldı.

Ön rapor hazırlanmıştı

Jeomorfoloji Derneği'nce oluşturulan heyetçe teknik inceleme yapılan Dipsiz Göl'le ilgili hazırlanan ön raporda, su birikintisi olduğu yönündeki iddiaların gerçekçi olmadığı, gölün uzun yıllarda oluşan doğal bir göl olduğu belirtilmişti. Jeomorfoloji Derneği'nce yapılan açıklamada, hazırlanacak nihai raporla Dipsiz Göl konusunda kesin bilgilerin paylaşılacağı duyurulmuştu.

Define kazısı için Dipsiz Göl'ün suyu tahliye edildi
FOTOĞRAF 22
Title
Gümüşhane kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2 bin 140 metre yükseklikteki temiz havası, bitki örtüsü, dağ çayırlarıyla kaplı manzarasıyla ilgi çeken Taşköprü Yaylası'nda yer alan kaynağı ve akarı olmayan Dipsiz Göl'de 'define' söylentisi üzerine ismi açıklanmayan bir kişi, kazı için başvuruda bulundu.
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Gümüşhane Valiliği ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü kazı için izin verdi. Gümüşhane Müze Müdürü Elif Öktem ile jandarma yetkililerin de eşlik ettiği kazıda suyu tahliye edilen göl alanı, iş makineleri ile kazıldı.
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5 metre derinliğe ulaşılan gölde iddiaya göre var olduğuna inanılan altın aranıyor. Jandarma görevlileri, kazı alanına kimsenin yaklaşmasına izin vermiyor.
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Kazının ardından gölün su doldurularak yeniden eski haline getirilmesi için çalışma yapılacağı öğrenildi.
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'YAYLANIN GÜZELLİĞİ GÖLDÜ, YOK OLDU' <br> <br> Taşköprü Yaylası’nda yaşayanlar kazı çalışmalarını duyduklarını ancak ne arandığını bilmediklerini söyledi. Nuriye Dervişoğlu, “Gölde ne arıyorsunuz diye sordum bana ‘su arıyoruz’ diyerek gülüp geçtiler. Kimseyi oraya yaklaştırmıyorlar. Geçen yıl orada biri boğuldu. Ben de onlara ‘gölü kapatın’ dedim. Ne olacak bilmiyorum” dedi.
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Ömer Bilgin de “Maden mi arıyorlar, ne yapıyorlar bilmiyoruz. O göl yaylanın güzelliğiydi, yok oldu. Yazın birileri gelip orada kazı yapmak istemişti. İzin vermemiştik. Şimdi yayladan herkes inince gelip gölü kazdılar” diye konuştu. Ali Bilgin ise “Gölde define arıyorlar diye duydum” dedi.
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TARİHÇİ ÜÇÜNCÜOĞLU: O BÖLGE ÇOK MEDENİYETE EV SAHİPLİĞİ YAPTI <BR> <BR> Gümüşhaneli Tarihçi-Yazar Güngör Üçüncüoğlu, Taşköprü Yaylası'nda sürdürülen kazıda ne çıkıp çıkmayacağını bilemediklerini ancak alanın önemli medeniyetlere ev sahipliği yaptığını söyledi.
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Üçüncüoğlu, Maçka tarafında Romalıların bir lejyonu yaşamıştır. Kelkit'te yapılan kazı bölgesinde bu özellik görülür. Çok geniş bir saha olduğu için Romalıların tam olarak nerede yaşadığı bilinmemektedir. Ancak o bölgede yaşadıkları bilinmektedir. ..
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Roma İmparatorluğu ve Osmanlılar ile Fatih Sultan Mehmet’in Trabzon’u fethi sırasında o bölgede kaldığı söyleniyor. Bu sadece bir söylenti, kaynaklarda geçmiyor...
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Birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı için de çok fazla dedikodu olması normal. Bu bölgelerde zamanında yapılan kazılarda çok şey bulunduğu da söyleniyor dedi.
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Define kazısı için Dipsiz Göl'ün suyu tahliye edildi
Title
Define kazısı için Dipsiz Göl'ün suyu tahliye edildi
Title
Define kazısı için Dipsiz Göl'ün suyu tahliye edildi
Title
Define kazısı için Dipsiz Göl'ün suyu tahliye edildi
Title
Define kazısı için Dipsiz Göl'ün suyu tahliye edildi
Title
Define kazısı için Dipsiz Göl'ün suyu tahliye edildi
Title
Define kazısı için Dipsiz Göl'ün suyu tahliye edildi
Title
Define kazısı için Dipsiz Göl'ün suyu tahliye edildi
Title
Define kazısı için Dipsiz Göl'ün suyu tahliye edildi
Title
Define kazısı için Dipsiz Göl'ün suyu tahliye edildi
Title
Define kazısı için Dipsiz Göl'ün suyu tahliye edildi
Title
Define kazısı için Dipsiz Göl'ün suyu tahliye edildi
Define kazısı için Dipsiz Göl'ün suyu tahliye edildi
Gümüşhane'de merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırları içerisinde yer alan Taşköprü Yaylası'nda kaynağı ve akarı olmayan doğal güzelliği ile görenleri etkileyen Dipsiz Göl'de 'define' söylentisi üzerine yasal izinle kazı başlatıldı. Suyu tahliye edilen göl alanında iddiaya göre var olduğuna inanılan altın aranıyor.


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