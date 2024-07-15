Direniş sosyal medyadan yayıldı

15 Temmuz darbe girişimi, sosyal medyanın ve iletişimin gücünü kanıtladı. Milyonlarca insan o gece sokağa inerek FETÖ’cülere karşı ülkesini savundu. İnsanların saniyeler içinde iletişim kurabildiği, teknoloji sayesinde aynı anda birçok yerde olabildiği dijital çağda, gözü dönmüşlere cevap, yine halkın kendisi tarafından verildi. Aktif olarak kullanılan sosyal medya platformları sayesinde vatandaşlar, ülke

çapında yaşananları cep telefonlarıyla anbean kaydetti.

YOLLAR KAPANSA DA CEP TELEFONLARI KAYDETTİ

O gece büyük bir toplumsal dayanışmanın oluşmasında cep telefonlarının önemi büyüktü. Hemen her sokaktaki gelişmeler, tankın önüne yatan insanlar, darbecilere karşı duranlar ve dahası, naklen yayınlandı. Ülkedeki TV kanallarından bile önce, vatandaşlar kendi yayınlarıyla tüm gelişmeleri aktardı. Bu sayede 81 ilde FETÖ’ye karşı büyük bir tepki ve direniş oluştu. Yollar kapatılmaya ve iletişim engellenmeye çalışılsa da her sokakta neler olduğunu cep telefonları sayesinde görebildik. Tam bir halk dayanışmasının görüldüğü 15 Temmuz’da demokrasinin kazanmasında iletişim olanaklarının payı büyüktü. Darbeye direniş, #DarbeyeHayır ve #MilletçeMeydanlardayız etiketleriyle ilk olarak sosyal medyada başladı. Sonrasında milyonlarca insan o gece yaşananları anbean kaydederek tüm dünya ile paylaştı.

DÜNYADA ÖRNEĞİ OLMAYAN DİRENİŞ

Dünyada eşi görülmemiş bir direniş, WhatsApp gibi platform-lardaki paylaşımlar sayesinde gerçekleştirilebildi. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere darbecilere karşı direnen vatandaşların görüntüleri herkesi cesaretlendirdi. Bir sosyal medya paylaşımıyla ülkesini ve milletini savunmak isteyenlerin sayısı kısa sürede binleri, yüzbinleri ve hatta milyonları buldu. Ülke çapındaki dayanışmayı görenler yine sosyal medyada örgütlenerek direnişin gücünü artırdı. Yanı başında yaralanan veya şehit edilenleri görenlerin yaptıkları paylaşımlar sayesinde Türk halkı, dünyada eşi görülmemiş bir dayanışma içinde hem 15 Temmuz gecesinde hem de demokrasi nöbetlerindeki yerini aldı.

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