Dışişleri Bakan Yardımcısı Akçapar'ın ev sahipliğinde Bölgesel İstişare Toplantısı düzenlendi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar'ın ev sahipliğinde Bölgesel İstişare Toplantısı gerçekleşti.
Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu toplantı duyurulurken, toplantıya ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
Paylaşımda, "Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar’ın ev sahipliğinde, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İspanya, İtalya, AB ve BM’den yüksek düzeyli katılımla İstanbul’da bugün Bölgesel İstişare Toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıda, bölgesel ve küresel meseleler istişare edilmiştir." ifadelerine yer verildi.