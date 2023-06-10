|
Gündem

Dışişleri Bakan Yardımcısı Akçapar'ın ev sahipliğinde Bölgesel İstişare Toplantısı düzenlendi

İstanbul'da, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın ev sahipliğinde Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler'den (BM) yüksek düzeyli yetkililerin katılımıyla "Bölgesel İstişare Toplantısı" gerçekleştirildi.

20:33 . 10/06/2023 Cumartesi
AA
Dışişleri Bakan Yardımcısı Akçapar'ın ev sahipliğinde Bölgesel İstişare Toplantısı düzenlendi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Akçapar'ın ev sahipliğinde Bölgesel İstişare Toplantısı düzenlendi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar'ın ev sahipliğinde Bölgesel İstişare Toplantısı gerçekleşti.

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu toplantı duyurulurken, toplantıya ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Paylaşımda, "Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar’ın ev sahipliğinde, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İspanya, İtalya, AB ve BM’den yüksek düzeyli katılımla İstanbul’da bugün Bölgesel İstişare Toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıda, bölgesel ve küresel meseleler istişare edilmiştir." ifadelerine yer verildi.



#Burak Akçapar
#Dışişleri Bakanlığı
#Bölgesel İstişare Toplantısı
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası final maçı kamp kadrosu belli oldu