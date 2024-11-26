Dışişleri Bakanı Fidan: Medeniyetler çatışmasına gerçek anlamda hiç bu kadar yakın olmamıştık

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Medeniyetler İttifakı 10. Küresel Forumu Açılış Töreni'nde konuştu. Fidan, "Medeniyetler çatışmasına gerçek anlamda hiç bu kadar yakın olmamıştık. Bu insanlık için uyarıdır" ifadelerini kullandı.
Fidan, "Ayrımcı, dışlayıcı ve hoşgörüsüz politikalara karşı direnç geliştirmeli, başkalarının dini ve kültüler uygulamalarına saygı duymalıyız. Ayrımcılığın hiçbir türü kabul edilemez" dedi.
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