Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Dışişleri Bakanı Fidan: Medeniyetler çatışmasına gerçek anlamda hiç bu kadar yakın olmamıştık

Dışişleri Bakanı Fidan: Medeniyetler çatışmasına gerçek anlamda hiç bu kadar yakın olmamıştık

14:2426/11/2024, Salı
G: 26/11/2024, Salı
AA
Sonraki haber
Hakan Fidan
Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Fidan, "Medeniyetler çatışmasına gerçek anlamda hiç bu kadar yakın olmamıştık, bu insanlık için bir uyarıdır" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Medeniyetler İttifakı 10. Küresel Forumu Açılış Töreni'nde konuştu. Fidan, "Medeniyetler çatışmasına gerçek anlamda hiç bu kadar yakın olmamıştık. Bu insanlık için uyarıdır" ifadelerini kullandı.

Fidan, "Ayrımcı, dışlayıcı ve hoşgörüsüz politikalara karşı direnç geliştirmeli, başkalarının dini ve kültüler uygulamalarına saygı duymalıyız. Ayrımcılığın hiçbir türü kabul edilemez" dedi.

#Hakan Fidan
#Medeniyetler İttifakı
#Küresel Forum

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Mülk suresi (Tebareke) nerede inmiştir? Mülk Suresi Nüzulü