Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Dışişleri Bakanı Fidan Sırp bakanlarla Belgrad'da görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan Sırp bakanlarla Belgrad'da görüştü

21:2919/05/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Dışişleri Bakanı Fidan, Sırbistan'da temaslarda bulundu.
Dışişleri Bakanı Fidan, Sırbistan'da temaslarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sırbistan Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı Rasim Ljajic, Sırbistan Uzlaşma, Bölgesel İşbirliği ve Sosyal İstikrardan Sorumlu Devlet Bakanı Usame Zukorliç ve Sancak Demokratik Eylem Partisi Yeni Pazar Milletvekili Ahmedin Skrijelj ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlara göre Fidan, Sırbistan ziyareti kapsamında Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği'nde Sırbistanlı yetkililerle bir araya geldi.

Sırbistan Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı Rasim Ljajic'i elçilikte kabul eden Fidan, Sırbistan Uzlaşma, Bölgesel İşbirliği ve Sosyal İstikrardan Sorumlu Devlet Bakanı ve Adalet ve Uzlaşma Partisi Genel Başkanı Usame Zukorliç ile de görüştü.

Fidan, Sancak Demokratik Eylem Partisi Yeni Pazar Milletvekili Ahmedin Skrijelj'i de elçilikte kabul etti.

Sırbistan Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı Rasim Layiç
Sırbistan Uzlaşma, Bölgesel İşbirliği ve Sosyal İstikrardan sorumlu Devlet Bakanı, Adalet ve Uzlaşma Partisi Genel Başkanı Usame Zukorliç
Sancak Demokratik Eylem Partisi Yeni Pazar Milletvekili Ahmedin Şkriyel


#Hakan Fidan
#Sırbistan
#Dışişleri Bakanlığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
HURDA TEŞVİKİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ 19 MAYIS! 2025 yılında 25 yaş ve üzeri araçlar için hurda teşviki ve ÖTV indirimi gelecek mi?