Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Sırbistan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz yıl ekim ayında Sırbistan'a bir ziyaret gerçekleştirmişti. Sırbistan Dışişleri Bakanı Curiç de geçtiğimiz hafta Antalya'da düzenlenen diplomasi forumuna katılmıştı. Dışişleri Bakanı Fidan'ın Sırbistan ziyareti, bu görüşmelerin ardından gerçekleşecek bir diğer üst düzey diplomatik temas olacak.





Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye-Sırbistan diplomatik ilişkilerinin ana gündem maddeleri arasında Balkanlar'daki istikrarın korunması ve Bosna-Hersek'teki son durum öne çıkıyor. Bakan Fidan'ın görüşmelerde, bölgesel dayanışmanın güçlendirilmesi ve ortak zorluklara karşı iş birliği mekanizmalarının geliştirilmesi konularını ele alması bekleniyor.





TİCARİ İLİŞKİLER GELİŞİYOR





Ekonomik veriler, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin son yıllarda önemli bir ivme kazandığını ortaya koydu. 2024 yılında ikili ticaret hacmi yüzde 35'lik artışla 3 milyar dolar seviyesine ulaşırken, Türk yatırımlarının 405 milyon dolara yükseldiği kaydedildi. Sırbistan'da faaliyet gösteren Türk şirketleri ise yaklaşık 10 bin kişiyi istihdam etti.

İki ülke liderleri tarafından Ekim 2024'te gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısında, ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılması hedefi belirlenmişti. Bu hedef doğrultusunda yapılacak çalışmaların, Bakan Fidan'ın ziyareti sırasında yeniden ele alınacağı bilgisi verildi.



