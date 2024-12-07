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Dışişleri Bakanı Fidan'dan ABD'li mevkidaşı Blinken'a net Suriye mesajı: Teröristler istifade etmemeli

Dışişleri Bakanı Fidan'dan ABD'li mevkidaşı Blinken'a net Suriye mesajı: Teröristler istifade etmemeli

00:037/12/2024, Cumartesi
G: 7/12/2024, Cumartesi
AA
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Arşiv - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile telefonda görüştü.
Arşiv - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşıyla görüşmesinde, Suriye'deki kaos ortamından PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin istifade etmesine izin verilmemesi gerektiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Blinken ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler değerlendirildi.

Bakan Fidan, daha önceki hataların tekrarlanmamasının önemine değinerek, gelinen noktada rejimin gerçekçi hareket edip muhalefetle diyalog kurması ve siyasi sürecin başlatılması, bölgedeki tüm aktörlerin de bu yönde yapıcı rol oynaması gerektiğinin altını çizdi.
Fidan, Blinken'a, Suriye'deki kaos ortamından PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin istifade etmesine izin verilmemesi gerektiğini belirtti.
Bakan Fidan ayrıca rejimin sahip olduğu kimyasal silahların bölge için risk haline dönüşmemesi konusunda gerekli tedbirlerin alınmasında fayda bulunduğunu ifade etti.

Bölgeye insani yardım ulaşmasının önemini hatırlatan Fidan, bu hususta Türkiye'nin gerekli desteği sağladığını söyledi.


#Dışişleri Bakanı
#Hakan Fidan
#ABD
#Antony Blinken

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