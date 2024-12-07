Dışişleri Bakanı Fidan'dan ABD'li mevkidaşı Blinken'a net Suriye mesajı: Teröristler istifade etmemeli

Bakan Fidan, daha önceki hataların tekrarlanmamasının önemine değinerek, gelinen noktada rejimin gerçekçi hareket edip muhalefetle diyalog kurması ve siyasi sürecin başlatılması, bölgedeki tüm aktörlerin de bu yönde yapıcı rol oynaması gerektiğinin altını çizdi.