Dışişleri Bakanlığı Tunus'taki terör saldırısını kınadı

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Polis telsiz yerine cep telefonuna yöneldi: WhatsApp milli güvenlik sorunu

Güvenlik güçlerinin görev yerlerinden ya da katıldıkları operasyonlardan sosyal medya üzerinden fotoğraf paylaşmasının neden olduğu sıkıntılar herkesin malumu. Ancak, özellikle son dönemlerde daha da artan 'bilgi akışını cep telefonu üzerinden sağlamak' refleksi çok daha büyük sıkıntılara neden olabilir. Polis ve askerlerin güvenli hatlar yerine doğrudan WhatsApp ve benzer uygulamalar üzerinden tüm akışı sağlamasının 'geri dönülmez zararlar' verebileceğine işaret eden uzmanlar yerli ve milli yazılımların önemine değindi.