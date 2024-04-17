Dışişlerinden Lübnan için seyahat uyarısı

İşgalci İsrail, 1 Nisan 2024 günü İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Büyükelçilik konutunu vurdu. Saldırıda İran'ın üst düzey generalleri öldü. Art arda intikam açıklamalarında bulunan İran, 12 günün ardından 13 Nisan'ı 14 Nisan'a bağlayan gece saat 23.00 sıraları İsrail'e kamikaze drone saldırısı başlattı. Cılız saldırı işgalci İsrail ordusuna hiçbir zayiat vermezken, özellikle sosyal medyada 'yeni bir savaş' iddiaları tartışıldı. İran'ın, İsrail'e saldırmadan önce ABD ve Rusya'yı bilgilendirdiği ortaya çıktı. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'ın X hesabından yaptığı açıklamada, "ABD ve Rusya'yı saldırıdan önce bilgilendirdik" ifadeleri yer aldı. Aradan geçen birkaç günün ardından işgalci İsrail ve İran arasındaki gerilim tırmanarak devam ediyor. Son olarak bu sabah işgal kuvvetlerinin Lübnan'a gerçekleştirdiği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey yöneticilerinin öldüğü iddia edildi. Lübnan Hizbullahı henüz bir açıklama yapmazken işgalci İsrail ordusu saldırıya ait görüntüleri paylaşarak uzun zamandır izlediği hedefleri vurduğunu açıkladı.