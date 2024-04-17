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Dışişlerinden Lübnan için seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan için seyahat uyarısında bulundu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Lübnan’da bulunan vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve zorunlu olmadıkça Nebatiyeh, Güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek-Hermel vilayetlerine gitmemeleri tavsiye olunmaktadır." denildi.

Semih Bozkuş
20:25 - 17/04/2024 Çarşamba
Güncelleme: 20:45 - 17/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklama ile Türk vatandaşlarına Lübnan için seyahat uyarısında bulunuldu.

Bakanlığın resmi sitesinden yapılan açıklama ile ülkede bulunan Türk vatandaşlarının tedbirli olması gerektiği ve zorunlu olmadıkça Nebatiyeh, Güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek-Hermel vilayetlerine gitmemeleri tavsiye edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kıymetli Vatandaşlarımız,

Bölgemizdeki son gelişmelerin Lübnan’a yansımaları çerçevesinde, Lübnan’da bulunan vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve zorunlu olmadıkça Nebatiyeh, Güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek-Hermel vilayetlerine gitmemeleri tavsiye olunmaktadır.

Gelişmelerin Bakanlığımızın ve Beyrut Büyükelçiliğimizin resmi web sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesi yararlı olacaktır.

Acil durumlar için Beyrut Büyükelçiliğimize aşağıdaki telefonlardan ulaşılabilmektedir.

+961 3 944 904 / +961 70 622 012"


İsrail Lübnan Hizbullahı'nın üst düzey yöneticilerini vurdu

İşgalci İsrail, 1 Nisan 2024 günü İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Büyükelçilik konutunu vurdu. Saldırıda İran'ın üst düzey generalleri öldü. Art arda intikam açıklamalarında bulunan İran, 12 günün ardından 13 Nisan'ı 14 Nisan'a bağlayan gece saat 23.00 sıraları İsrail'e kamikaze drone saldırısı başlattı. Cılız saldırı işgalci İsrail ordusuna hiçbir zayiat vermezken, özellikle sosyal medyada 'yeni bir savaş' iddiaları tartışıldı. İran'ın, İsrail'e saldırmadan önce ABD ve Rusya'yı bilgilendirdiği ortaya çıktı. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'ın X hesabından yaptığı açıklamada, "ABD ve Rusya'yı saldırıdan önce bilgilendirdik" ifadeleri yer aldı. Aradan geçen birkaç günün ardından işgalci İsrail ve İran arasındaki gerilim tırmanarak devam ediyor. Son olarak bu sabah işgal kuvvetlerinin Lübnan'a gerçekleştirdiği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey yöneticilerinin öldüğü iddia edildi. Lübnan Hizbullahı henüz bir açıklama yapmazken işgalci İsrail ordusu saldırıya ait görüntüleri paylaşarak uzun zamandır izlediği hedefleri vurduğunu açıkladı.


#Lübnan
#Türkiye
#Seyahat Uyarısı
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