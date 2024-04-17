Dışişlerinden Lübnan için seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklama ile Türk vatandaşlarına Lübnan için seyahat uyarısında bulunuldu.
Bakanlığın resmi sitesinden yapılan açıklama ile ülkede bulunan Türk vatandaşlarının tedbirli olması gerektiği ve zorunlu olmadıkça Nebatiyeh, Güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek-Hermel vilayetlerine gitmemeleri tavsiye edildi.
"Kıymetli Vatandaşlarımız,
Bölgemizdeki son gelişmelerin Lübnan’a yansımaları çerçevesinde, Lübnan’da bulunan vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve zorunlu olmadıkça Nebatiyeh, Güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek-Hermel vilayetlerine gitmemeleri tavsiye olunmaktadır.
Gelişmelerin Bakanlığımızın ve Beyrut Büyükelçiliğimizin resmi web sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesi yararlı olacaktır.
Acil durumlar için Beyrut Büyükelçiliğimize aşağıdaki telefonlardan ulaşılabilmektedir.
+961 3 944 904 / +961 70 622 012"