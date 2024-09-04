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Dışişleri'nden soykırımcı Netanyahu'ya 'Mısır' tepkisi: Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik yalanlarını sürdürüyor

Dışişleri Bakanlığı, soykırımcı Netanyahu'nun Mısır Arap Cumhuriyeti'ne yönelik iddiasına tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Netanyahu, Gazze’de işlediği suçları örtbas etmek ve ateşkes görüşmelerinin sonuca ulaşmasını engellemek amacıyla kamuoyunu manipüle etmeye yönelik yalanlarını sürdürmektedir" denildi.

Pınar Görgü
14:44 - 4/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 14:46 - 4/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Dışişleri Bakanlığı, soykırımcı Netanyahu'nun Mısır Arap Cumhuriyeti'ne yönelik iddiasına tepki gösterdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada
, "Netanyahu, Gazze’de işlediği suçları örtbas etmek ve ateşkes görüşmelerinin sonuca ulaşmasını engellemek amacıyla kamuoyunu manipüle etmeye yönelik yalanlarını sürdürmektedir"
denildi.

Açıklamada şöyle denildi:
"İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze’de işlediği suçları örtbas etmek ve ateşkes görüşmelerinin sonuca ulaşmasını engellemek amacıyla kamuoyunu manipüle etmeye yönelik yalanlarını sürdürmektedir.

"Arabuluculuk çabalarını destekliyoruz"

Netanyahu’nun son olarak Philadelphi koridorundaki İsrail askeri mevcudiyetini sürdürmek amacıyla Mısır Arap Cumhuriyeti’ne yönelik iddiaları kabul edilemezdir.

Mısır Arap Cumhuriyeti’nin, Gazze’deki savaşın sona erdirilmesi ve milyonlarca Filistinli kardeşimize yardım eli uzatılabilmesi için sürdürdüğü arabuluculuk çabalarını destekliyoruz"


Ayrıntılar geliyor...

#Dışişleri Bakanlığı
#İsrail
#Mısır
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