Dışişlerinden Türk vatandaşlarına Nepal uyarısı: Zorunlu olmadıkça gitmeyin

Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarına Nepal'e yönelik seyahat uyarısında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki olaylar nedeniyle Türk vatandaşlarına seyahat uyarısında bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada Nepal’deki güvenlik durumunun, ülkede yaşanan son gelişmelerin ardından hassasiyet arz ettiği belirtilerek, "Vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı sürece Nepal’e seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edilmektedir." denildi.

"Büyükelçiliğimizin duyurularını takip edin"

Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Nepal’deki güvenlik durumu, ülkede yaşanan son gelişmelerin ardından hassasiyet arz etmektedir. Bu çerçevede; vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı sürece Nepal’e seyahat etmekten kaçınmaları, ülkede sürekli ikamet eden veya geçici olarak bulunan vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve yerel makamların yönlendirmelerine uymaları tavsiye edilmektedir. Gelişmelere dair müteakip duyuruların Nepal’e akredite Yeni Delhi Büyükelçiliğimizin resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesinde yarar bulunmaktadır" denildi.

Acil durum hattı numaraları paylaşıldı

Bakanlık, ihtiyaç halinde aşağıdaki acil durum hattı numaralarına ulaşılması mümkün olduğunu belirtti. Yeni Delhi Büyükelçiliğimiz: +91 920 532 12 35, Nepal Fahri Konsolosluğumuz: +977 980 812 56 96, Konsolosluk Çağrı Merkezi: +90 312 292 29 29 (ME



