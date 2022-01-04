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İSTANBUL

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Karakter 7 yaşından önce oluşur

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arnavutköy Ravza 4-6 yaş Kur’ân Kursu açılışında, insanın karakterinin 7 yaşından önce oluştuğuna dikkat çekerek, “Yaş sınırı gözetmeksizin bütün insanlarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Adına da ‘ihtiyaç odaklı Kur’ân kursları’ adını verdik” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Karakter 7 yaşından önce oluşur
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arnavutköy Ravza 4-6 yaş Kur’ân Kursu açılışına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, küçük yaşlarından itibaren çocukların, Kur’an-ı Kerim’in bütün insanlığa vazettiği, emrettiği iyiliklerle donatılması gerektiğini kaydetti. Müftülüğe bağlı ‘Arnavutköy Ravza 4-6 yaş Kur’an Kursu’ açılışına katılan Ali Erbaş, peygamberlerin gönderiliş amacının iyilikleri yaymak, kötülükleri ortada kaldırmak olduğunu anlattı.

7 YAŞINA KADAR DİNİ BİLGİLER ÖĞRETİLMELİ

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Hazreti Muhammed’in Mescid-i Nebevi’yi inşa ettikten sonra içine bir de suffe yaptırdığını anımsatarak, şunları söyledi: “Kur’an kurslarımız bugün suffenin şubeleridir. O suffede kimler yetişmiş? Hazreti Aliler, Hazreti Ömerler, Hazreti Fatımalar, Hazreti Zeynepler, Hazreti Aişeler orada yetişti. Küçük yaşlarından itibaren çocuklar, Kur’an-ı Kerim’in bütün insanlığa vazetttiği, emrettiği iyiliklerle donatılmalı. İşte bunu küçük yaşlarda çocuklarımıza vermek zorundayız.”

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Dini ilimlerle müspet ilimleri aynı anda bilen gençler yetiştirmeliyiz
OYNAT 01:16
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Dini ilimlerle müspet ilimleri aynı anda bilen gençler yetiştirmeliyiz
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Arnavutköy'de Kur-an Kursu açılışına katıldı.

Ali Erbaş, fen bilimlerinden bihaber olan insanların Kur'an-ı Kerim'i anlamalarının çok zor olduğunu belirtti.

Erbaş, 'Astronomi ile ilgilenmek Kur'an ilimleriyle ilgilenmekle eş değerdir. Onun için bizde Alı Kuşçu'lar yetişmiştir. Kuran ilimleriyle fen ilimlerini birleştiren ve ikisini anlamaya çalışan nice büyük insanlar yetişmiştir yakın tarihimize kadar.' dedi.

Eğitim bilimcilerinin, insanın karakterinin büyük kısmının 7 yaşından önce oluştuğu konusunda hemfikir olduğunu dile getiren Erbaş “Peygamber Efendimizin o mucizevi hadisi. ‘Çocuklarınız 7 yaşına gelinceye kadar onlara temel dini bilgileri öğretiniz.’ İşte eğitimlerde yaş sınırı gözetmeksizin bütün insanlarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Adına da ihtiyaç odaklı Kur’an kursları adını verdik.” dedi.

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