​Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Karakter 7 yaşından önce oluşur

Öztürk Yılmaz: Kılıçdaroğlu algıyı üzerine toplamak için şov yapıyor

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, TVNET ekranlarında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Devlet kurumlarına giderek, içeri alınmayınca provokasyonlara imza atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Yılmaz, 'Bu davranışı çocukça buluyorum. Algıyı kendi üzerinde toplamak için şov yapıyor' dedi. Kılıçdaroğlu'nun kendisi ile çeliştiğine vurgu yapan Yılmaz, 'Çok saçma sapan bir siyaset takip etmeye çalışıyor.' diye konuştu.