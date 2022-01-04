Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Karakter 7 yaşından önce oluşur
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arnavutköy Ravza 4-6 yaş Kur’ân Kursu açılışında, insanın karakterinin 7 yaşından önce oluştuğuna dikkat çekerek, “Yaş sınırı gözetmeksizin bütün insanlarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Adına da ‘ihtiyaç odaklı Kur’ân kursları’ adını verdik” dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, küçük yaşlarından itibaren çocukların, Kur’an-ı Kerim’in bütün insanlığa vazettiği, emrettiği iyiliklerle donatılması gerektiğini kaydetti. Müftülüğe bağlı ‘Arnavutköy Ravza 4-6 yaş Kur’an Kursu’ açılışına katılan AliErbaş, peygamberlerin gönderiliş amacının iyilikleri yaymak, kötülükleri ortada kaldırmak olduğunu anlattı.
7 YAŞINA KADAR DİNİ BİLGİLER ÖĞRETİLMELİ
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Hazreti Muhammed’in Mescid-i Nebevi’yi inşa ettikten sonra içine bir de suffe yaptırdığını anımsatarak, şunları söyledi: “Kur’an kurslarımız bugün suffenin şubeleridir. O suffede kimler yetişmiş? Hazreti Aliler, Hazreti Ömerler, Hazreti Fatımalar, Hazreti Zeynepler, Hazreti Aişeler orada yetişti. Küçük yaşlarından itibaren çocuklar, Kur’an-ı Kerim’in bütün insanlığa vazetttiği, emrettiği iyiliklerle donatılmalı. İşte bunu küçük yaşlarda çocuklarımıza vermek zorundayız.”
Eğitim bilimcilerinin, insanın karakterinin büyük kısmının 7 yaşından önce oluştuğu konusunda hemfikir olduğunu dile getiren Erbaş “Peygamber Efendimizin o mucizevi hadisi. ‘Çocuklarınız 7 yaşına gelinceye kadar onlara temel dini bilgileri öğretiniz.’ İşte eğitimlerde yaş sınırı gözetmeksizin bütün insanlarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Adına da ihtiyaç odaklı Kur’an kursları adını verdik.” dedi.