Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İlim bütün Müslümanlara farzdır

Bingöl'deki temaslarını sürdüren Erbaş, Bingöl Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Erbaş, bugün 33. il buluşmasını Bingöl'de gerçekleştirdiklerini belirterek, akademisyenler ve öğrencilerle buluşmuş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İslam medeniyetinin bir ilim, irfan, bilgi ve hikmet medeniyeti olduğuna işaret eden Erbaş, Kur'an-ı Kerim'de,

tabiatı araştırmaya, evreni tefekküre yönelten ve yaradılışa dikkat çeken pek çok ayeti kerime bulunduğunu aktardı.

Erbaş, tefekküre, akletmeye düşünmeye bu medeniyetin çocuklarının çok önem vermesi gerektiğine dikkati çekerek, Kur'an-ı Kerim'in bunu özellikle istediğini bildirdi.

"İLİM BÜTÜN MÜSLÜMANLARA FARZDIR"

"Vahyin ilk asrından itibaren büyük bir ilmi inkişaf gerçekleştiren İslam toplumu, 7. yüzyıldan Rönesans'a kadar yaklaşık 7 asırlık bir zaman zarfında, bilimin bütün alanlarında insanlığın ufkunu aydınlatmış; teorik ve pratik boyutta ilmin öncüsü olmuştur. İnsanlık tarihinin ilim ve hikmet açısından en görkemli dönemi olan İslam medeniyetini anlamak oldukça önemli bir husustur. 7 kıtada İslam medeniyetinin çok güçlü izleri vardır." ifadelerini kullanan Erbaş, beşikten mezara kadar bütün Müslümanlara ilmin farz olduğunu vurguladı.

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İlk inen ayetlerde okumaktan, yazmaktan, kalemden, öğrenmekten, öğretmekten bahsedildiğini, ikinci indirilen sureye de "Kalem Suresi" isminin verildiğini belirten Erbaş, "Buradan alacağımız mesaj bu medeniyetin mensuplarının elinden kitap ve kalem düşmeyecek. Gençlerimizde kitap, kalem, okumak, öğrenmek olduğu müddetçe biz hep yükseleceğiz." diye konuştu.

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"İLMİ İNSANLIĞIN HUZURU İÇİN KULLANMAK LAZIM"

Bilginin ahlakla irtibatı yok sayılamayacağı gibi sorumluluk ile ilişkisinin de görmezden gelinemeyeceğini anlatan Erbaş, şunları kaydetti:

"Eğer silahları masum insanları öldürmek için üretiyorsanız bu faydasız ilimdir. Terör örgütlerini desteklemek için eğer silah üretiyorsanız insanlığı yok etmek peşinde sayılırsınız, o faydasız ilimdir. İlmi insanlığın ortadan kaldırılması için değil insanlığın huzuru için kullanmak lazım. Yaşadığımız çağı doğru anlayabilmek için doğru okumalar yapmamız gerekiyor. Özellikle eleştirel düşünce, bilimsel ilerlemenin ve kalkınmanın önemli bir motivasyonudur. Ayrıca günümüzün en büyük sorunlarından olan radikalizmin de tahammül edemediği hususlardan biri sorgulayan insan modelidir. Düşünen, sorgulayan, eleştiren insan modeli. Eleştirel düşünmeden kaçan birey ve toplumlar kendilerini tekrar etme sürecine girerek bir kısır döngüye hapsolurlar."

Erbaş, İslam'ın kişinin kendisiyle, Rabb'iyle, toplumla, çevreyle ve bütün varlık alemiyle ilişkisini en ideal düzeyde belirleyen ilkeleri açıklayarak onun dünya ve ahiret huzurunu temin eden ilahi bir nizam olduğunu bildirerek, İslam dininin bütün insanlar için can, mal, akıl, nesil ve din özgürlüğünü temin eden barış ve merhamet dini olduğunu söyledi.

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