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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Mescid-i Aksa baskınını kınadı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 21 Mayıs tarihinde İsrail güvenlik güçlerinin refakatinde Harem-i Şerif'e düzenlenen baskını şiddetle kınadı.

10:19 . 22/05/2023 Pazartesi
AA
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İsrailli bakanın Mescid-i Aksa baskınını kınadı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İsrailli bakanın Mescid-i Aksa baskınını kınadı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş,
"İsrail Ulusal Güvenlik Bakanının, güvenlik güçleriyle birlikte ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını şiddetle kınıyorum."
ifadesini kullandı.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepki gösterdi.


Erbaş, açıklamasında şunları kaydetti:

"İsrail Ulusal Güvenlik Bakanının, güvenlik güçleriyle birlikte ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını şiddetle kınıyorum. İşgalci zihniyetinden vazgeçmeyerek bölgede ve uluslararası camiada Müslümanlara karşı provokatif eylemlerini sürdüren İsrail'in, Harim-i İsmetimiz Mescid-i Aksa'nın tarihi statüsünü hiçe sayarak baskınlar düzenlenmesi kabul edilemez. İsrail hükümetini bu işgalci zihniyetinden vazgeçmeye, uluslararası camiayı yaşananlara karşı ciddi bir tavır sergilemeye davet ediyorum."





#Diyanet İşleri Başkanlığı
#Ali Erbaş
#Mescid-i Aksa
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