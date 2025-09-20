Yeni Şafak
Diyanet'te devir teslim

04:0020/09/2025, Cumartesi
Safi Arpaguş - Ali Erbaş
Diyanet İşleri Başkanlığı'na atanan Safi Arpaguş, görevi Ali Erbaş'tan devraldı. Törende konuşan Arpaguş, Erbaş'ın kurum hafızasında kalıcı izler bıraktığını belirterek, hizmetleri daha ileriye taşıma mesajı verdi. Erbaş da din hizmetinin bir statü değil, kulluğun gereği olduğunu vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanlığına atanan Safi Arpaguş, görevi Ali Erbaş'tan devraldı. Diyanet İşleri Başkanlığının konferans salonunda gerçekleştirilen devir teslim töreni, Kur'an tilavetiyle başladı. Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığı görevini bugüne kadar büyük bir fedakarlık, samimiyet ve gayretle yürüten Erbaş'a teşekkür etti. Arpaguş, şunları söyledi: "Türkiye Yüzyılı ve Terörsüz Türkiye ideali, sloganı 'yeryüzünde iyilik hakim oluncaya kadar' olan bu kurum ve fedakar neferlerinin çaba ve gayretleri sayesinde vücut bulacaktır. Görevini devreden Ali Erbaş da 19 yaşındayken imam olarak göreve başladığı Diyanet İşleri Başkanlığında 25 yılı aşkın süre çalışmanın mutluluğunu yaşadığını anlattı. Din hizmetinin herhangi bir mevki, makam ve statüye bağlı olmadığını belirten Erbaş, "Bilakis kulluğumuzun bir gereği ve bizim için bir hayat tarzıdır. Dolayısıyla bu alanda son nefesimize kadar çalışmayı ihmal edilemez bir vazife olarak telakki etmeliyiz" dedi.


