Diyanet İşleri Başkanlığına Safi Arpaguş atandı

Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a veda ziyaretinde bulundu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki görüşme basına kapalı yapıldı. 2017 yılında Diyanet İşleri Başkanı olarak atanan Prof. Dr. Ali Erbaş, bugün görevini Prof. Dr. Safi Arpaguş’a devredecek. Erbaş, 8 yıllık görev süresi boyunca Kur’an kurslarının yaygınlaştırılması ve modern imkânlarla yeniden ihya edilmesine öncülük ederek yüz binlerce öğrencinin dini eğitim almasına katkı sundu. Diyanet teşkilatının uluslararası faaliyetlerini genişletti; cami hizmet-lerinden gençlik projelerine, aile ve değerler eğitiminden dijital plat-formlara taşınan dini içeriklere kadar pek çok alanda yenilikçi adımlar attı. Erbaş, görev dönemi boyunca hem toplumsal değerlerin korunması hem de dini hizmetlerin kurumsal olarak güçlendirilmesi için önemli çalışmalara imza attı.