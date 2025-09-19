Diyanet İşleri Başkanlığına Safi Arpaguş atandı

Diyanet İşleri Başkanlığı’na görev süresi dolan Prof. Ali Erbaş’ın yerine İstanbul Müftüsü Prof. Safi Arpaguş getirildi. Ali Erbaş, bugün görevini Arpaguş’a devredecek. Erbaş, 8 yıllık görev süresi boyunca Kur’an kurslarının yaygınlaştırılması ve ihya edilmesine öncülük ederek yüz binlerce öğrencinin dini eğitim almasına katkı sundu.
İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığı görevine atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Diyanet İşleri Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Arpaguş getirildi.
ARPAGUŞ'UN ÖZGEÇMİŞİ
1967 yılında Amasya’da doğan Arpaguş, 1990’da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi. Aynı fakültede 1992’de araştırma görevlisi olarak akademik hayatına başlayan Arpaguş, 1994’te yüksek lisansını, 2001’de doktorasını tamamladı. 2008’de doçent, 2014’te profesör unvanını aldı. 2011-2021 yılları arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevinde bulunan Arpaguş, 2021 tarihinde İstanbul Müftüsü oldu. Görevini sürdürürken aynı zamanda Tasavvuf Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Anabilim Dalı Başkanı olarak çalışmalarına devam etti. Arpaguş’un, İslam Tasavvuf Tarihi, Mevlana Celaleddin Rumi, Mesnevi ve Mevlevilik üzerine akademik araştırmaları bulunuyor.
ERBAŞ'TAN VEDA ZİYARETİ
- Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a veda ziyaretinde bulundu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki görüşme basına kapalı yapıldı. 2017 yılında Diyanet İşleri Başkanı olarak atanan Prof. Dr. Ali Erbaş, bugün görevini Prof. Dr. Safi Arpaguş’a devredecek. Erbaş, 8 yıllık görev süresi boyunca Kur’an kurslarının yaygınlaştırılması ve modern imkânlarla yeniden ihya edilmesine öncülük ederek yüz binlerce öğrencinin dini eğitim almasına katkı sundu. Diyanet teşkilatının uluslararası faaliyetlerini genişletti; cami hizmet-lerinden gençlik projelerine, aile ve değerler eğitiminden dijital plat-formlara taşınan dini içeriklere kadar pek çok alanda yenilikçi adımlar attı. Erbaş, görev dönemi boyunca hem toplumsal değerlerin korunması hem de dini hizmetlerin kurumsal olarak güçlendirilmesi için önemli çalışmalara imza attı.