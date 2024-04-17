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Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü'nden 'hastanede köpek barındırma' iddialarına yalanlama

Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir doktorun köpekleri toplattığı ve bir Bakan yardımcısının da araya girerek hayvanları geri getirttiği iddia edildi. Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada ise söz konusu iddialar yalanlandı. Kedi ve köpek gibi hayvanların hijyen açısından hastaneye girişlerinin engellendiği belirtilen açıklamada, köpekleri toplattığı iddia edilen doktorun görevine devam ettiği ve hakkında başlatılan herhangi bir soruşturma olmadığı da kaydedildi.

Semih Bozkuş
00:12 - 17/04/2024 Çarşamba
Güncelleme: 00:41 - 17/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü (Foto: Arşiv)
Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü (Foto: Arşiv)

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarla Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli bir doktorun hastanedeki köpekleri toplattığı ve bir Bakan yardımcısının da araya girerek hayvanları geri getirttiği iddia edildi.

Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 'köpek beslendiği' iddiaları Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü'nce yalanlandı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden iddialara yalanlama

Söz konusu iddialara Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı açıklama ile cevap verdi.

Müdürlüğün resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklama ile söz konusu iddialar yalanlandı.

Kedi ve köpek gibi hayvanların hijyen açısından hastaneye girişlerinin engellendiği belirtilen açıklamada köpekleri toplattığı iddia edilen doktorun görevine devam ettiği ve hakkında başlatılan herhangi bir soruşturma olmadığı da belirtildi.

"Hastanemizin önceliği hasta güvenliğini sağlamaktır"

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hastanemiz ve çalışanları hakkında bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan video ve yazışmalar gerçeği yansıtmamaktadır. Hastanemizin önceliği hasta güvenliğini sağlamaktır. Bunun için en önemli hususlardan biri de hijyen kurallarına uyulması ve bu alanda sıkı denetimlerin yapılmasıdır.

"Kedi ve köpeklerin hastaneye girişleri engellenmektedir"

Hastane çevresinde bulunan kedi, köpek gibi hayvanların özellikle hastane acil servis, yatan hasta servisleri ve ayaktan hasta birimlerine girişi, hasta sağlığını tehlikeye atacağından engellenmektedir. Aksi bir durum söz konusu değildir.

Ayrıca hastanemiz Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şafak KAYA, Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı olarak görevine devam etmekte olup hakkında başlatılmış herhangi bir soruşturma da bulunmamaktadır.

"Farklı bir talimat verilmesi söz konusu değildir"

Hayvanların hastane yerleşkesinde veya binasında barınması ile ilgili izin verildiği ve bir barınak oluşturulduğu yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Bu hususta hastane enfeksiyonlarını önleme koşullarının gerektiği tüm tıbbi tedbirler alınmaktadır. Ayrıca konu ile ilgili Bakanlıktan herhangi bir yetkili tarafından farklı bir talimat verilmesi de söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



#Diyarbakır
#Köpek
#Hastane
#Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi
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