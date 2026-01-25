Diyarbakır’da 13 araç zincirleme kazaya karıştı: 7 yaralı

Kaza, dün akşam saatlerinde Diyarbakır Havalimanı yolunda meydana geldi. Akşam saatlerinde etkili olan sis ve buzlanma nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu 13 araç zincirleme kazaya karıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.