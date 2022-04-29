Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem DKP-BÖGlü teröristlere suçüstü Bomba sofrası
İSTANBUL

DKP-BÖG’lü teröristlere suçüstü: Bomba sofrası

İstanbul’da TÜGVA’nın Gaziosmanpaşa temsilciliğine bombalı saldırı düzenleyen terör örgütü DKP-BÖG’ün Sancaktepe’deki eylem hücresi çökertildi.

Abone Ol Google News
Şahin Şen Yeni Şafak
DKP-BÖG’lü teröristlere suçüstü: Bomba sofrası
DKP-BÖG’ün Sancaktepe’deki eylem hücresi çökertildi.

İstanbul’da TÜGVA’nın Gaziosmanpaşa temsilciliğine bombalı saldırı düzenleyen terör örgütü DKP-BÖG’ün Sancaktepe’deki eylem hücresi çökertildi. Bombayı bırakan kadın terörist B.Y. yakalanmıştı. B.Y.’nin irtibatlı olduğu şüphelileri araştıran İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DKP-BÖG’ün Sancaktepe’de bir eylem hücresinin olduğunu tespit etti.

Önceki akşam saat 21.45’te adrese baskın yapıldı. Eve giren polis, H.T., C.P. ve O.A. adlı teröristleri yere serili sofra başında bomba hazırlarken suçüstü yakaladı. Evde 5 kilo patlayıcı bulundu. DKP-BÖG’ün bu patlayıcılarla çok sayıda zaman ayarlı bomba yapacağı belirlendi. Hücre evinde ele geçirilen telefon, uzaktan kumandalı oyuncak araba, zaman ayarlı oda parfümü aparatı, kapı sensörleri ve çok sayıda ilaç kapsülü dikkat çekti.

TÜGVA bombacısı böyle yakalandı: Giydiği kıyafetlerden tespit edildi
FOTOĞRAF 15
Title
Geçen Perşembe günü saat: 05.55 sıralarında Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan TÜGVA Vakfı'na zaman ayarlı bomba ile bir saldırı olmuş ve saldırıya yönelik çalışmalarda; olayı gerçekleştiren B.Y., dün saat 15.00 sıralarında Pendik'te gözaltına alınmıştı.
Title
B.Y.'nin kullandığı değerlendirilen Tuzla'da 3, Beykoz'da 1, Küçükçekmece'de 1 olmak üzere toplamda (5) adrese yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce operasyon düzenlendiği açıklandı.
Title
B.Y.'nin saldırıyı gerçekleştirdikten sonra dönerken giydiği kıyafetlerden tespit edildiği belirtilirken, dönüş anında giydiği değerlendirilen kıyafetlere ve dijital malzemelere incelenmek üzere el konuldu.
Title
HBDH üyesi B.Y.’nin İstanbul Terörle Mücadele Şubesindeki sorgusu sürerken, düzenlenen bombalı saldırıyla bağlantılı olduğu ileri sürülen 1 şüphelinin daha tespit edildiği belirtildi.
Title
Yapılan incelemelerde, eylemi gerçekleştiren şüpheli B.Y. ile irtibatlı olduğu saptanan K.Ç. adlı bir şüphelinin daha bu sabah düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.
Title
Şüpheli, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.<br>Zanlının polisteki sorgusu devam ediyor.
Title
Şüpheli, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.<br>Zanlının polisteki sorgusu devam ediyor.
Title
21 Nisan’da Gaziosmanpaşa’daki TÜGVA binasına yönelik bombalı saldırı düzenlenmişti.
Title
21 Nisan’da Gaziosmanpaşa’daki TÜGVA binasına yönelik bombalı saldırı düzenlenmişti.
Title
Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken binanın camları kırıldı. Patlama güvenlik kamerasına yansıdı.
Title
Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken binanın camları kırıldı. Patlama güvenlik kamerasına yansıdı.
Title
Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken binanın camları kırıldı. Patlama güvenlik kamerasına yansıdı.
Title
Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken binanın camları kırıldı. Patlama güvenlik kamerasına yansıdı.
Title
Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken binanın camları kırıldı. Patlama güvenlik kamerasına yansıdı.
Title
Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken binanın camları kırıldı. Patlama güvenlik kamerasına yansıdı.
TÜGVA bombacısı böyle yakalandı: Giydiği kıyafetlerden tespit edildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Gaziosmanpaşa'daki TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B.Y.'nin İstanbul Polisi'nin başarılı operasyonu ile yakalandığını açıklamasının ardından operasyona ilişkin yeni bilgi ve görüntüler de ortaya çıktı. Polisin TÜGVA bombacısını saldırı sonrası giydiği kıyafetlerden tespit ederek yakalandığı ortaya çıktı.

KUMANDALI ARABA KİTİ

Şüphelilerin uzaktan kumandalı bombalarda telefon ve oyuncak arabalardaki kumanda kitini, harekete duyarlı bombalarda fotoselli kapı sensörlerini, zaman ayarlı bombalarda ise belli aralıklarla püskürtme özellikli oda parfümü aparatını kullandığı tespit edildi.

Kapıyı tuzaklamışlar

Teröristler gizlendikleri hücre evin girişine patlayıcı tuzaklamış. Teröristlerin evden çıkarken kapı girişine tuzakladıkları patlayıcı düzeneklerini kablolarla evin içine kadar uzattığı ve kapının zorlanması halinde bombaların infilak ettirilmek istendiği belirlendi. Teröristlerin eve geldiklerinde düzeneği iptal ettikleri belirlendi. Polis bu yüzden adrese teröristler içerideyken baskın düzenledi.

TÜGVA’ya zaman ayarlı bomba
GÜNDEM
TÜGVA’ya zaman ayarlı bomba


Yüksek talep sonucu ülkede defter kalmadı: Pasaport başvuruları askıya alındı

Yüksek talep sonucu ülkede defter kalmadı: Pasaport başvuruları askıya alındı
37 yaşında Premier Lig tarihine geçti

37 yaşında Premier Lig tarihine geçti

Chelsea'ye attığı golle ulaşılması zor bir istatistiği elde etti.
WhatsApp çöktü mü: Milyonlarca kullanıcı erişim sorunu yaşıyor

İftar sofraları Balkanlar’da kuruldu

İftar sofraları Balkanlar’da kuruldu

B​ursa Büyükşehir Belediyesi birlik beraberlik örneği sergiledi.

​Bursa Büyükşehir Belediyesi birlik beraberlik örneği sergiledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki.
'500 liraya da var<br>5 bin liraya da'

'500 liraya da var
5 bin liraya da'

​Tabiatın kalbindeki oteller neredeyse tamamen doldu.

​Bugün başladı: E-Devlet'ten yapılacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.