DKP-BÖG’lü teröristlere suçüstü: Bomba sofrası

İstanbul’da TÜGVA’nın Gaziosmanpaşa temsilciliğine bombalı saldırı düzenleyen terör örgütü DKP-BÖG’ün Sancaktepe’deki eylem hücresi çökertildi. Bombayı bırakan kadın terörist B.Y. yakalanmıştı. B.Y.’nin irtibatlı olduğu şüphelileri araştıran İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DKP-BÖG’ün Sancaktepe’de bir eylem hücresinin olduğunu tespit etti.

Önceki akşam saat 21.45’te adrese baskın yapıldı. Eve giren polis, H.T., C.P. ve O.A. adlı teröristleri yere serili sofra başında bomba hazırlarken suçüstü yakaladı. Evde 5 kilo patlayıcı bulundu. DKP-BÖG’ün bu patlayıcılarla çok sayıda zaman ayarlı bomba yapacağı belirlendi. Hücre evinde ele geçirilen telefon, uzaktan kumandalı oyuncak araba, zaman ayarlı oda parfümü aparatı, kapı sensörleri ve çok sayıda ilaç kapsülü dikkat çekti.

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FOTOĞRAF 15 Geçen Perşembe günü saat: 05.55 sıralarında Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan TÜGVA Vakfı'na zaman ayarlı bomba ile bir saldırı olmuş ve saldırıya yönelik çalışmalarda; olayı gerçekleştiren B.Y., dün saat 15.00 sıralarında Pendik'te gözaltına alınmıştı. B.Y.'nin kullandığı değerlendirilen Tuzla'da 3, Beykoz'da 1, Küçükçekmece'de 1 olmak üzere toplamda (5) adrese yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce operasyon düzenlendiği açıklandı. B.Y.'nin saldırıyı gerçekleştirdikten sonra dönerken giydiği kıyafetlerden tespit edildiği belirtilirken, dönüş anında giydiği değerlendirilen kıyafetlere ve dijital malzemelere incelenmek üzere el konuldu. HBDH üyesi B.Y.’nin İstanbul Terörle Mücadele Şubesindeki sorgusu sürerken, düzenlenen bombalı saldırıyla bağlantılı olduğu ileri sürülen 1 şüphelinin daha tespit edildiği belirtildi. Yapılan incelemelerde, eylemi gerçekleştiren şüpheli B.Y. ile irtibatlı olduğu saptanan K.Ç. adlı bir şüphelinin daha bu sabah düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheli, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.<br>Zanlının polisteki sorgusu devam ediyor. Şüpheli, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.<br>Zanlının polisteki sorgusu devam ediyor. 21 Nisan’da Gaziosmanpaşa’daki TÜGVA binasına yönelik bombalı saldırı düzenlenmişti. 21 Nisan’da Gaziosmanpaşa’daki TÜGVA binasına yönelik bombalı saldırı düzenlenmişti. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken binanın camları kırıldı. Patlama güvenlik kamerasına yansıdı. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken binanın camları kırıldı. Patlama güvenlik kamerasına yansıdı. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken binanın camları kırıldı. Patlama güvenlik kamerasına yansıdı. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken binanın camları kırıldı. Patlama güvenlik kamerasına yansıdı. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken binanın camları kırıldı. Patlama güvenlik kamerasına yansıdı. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken binanın camları kırıldı. Patlama güvenlik kamerasına yansıdı. TÜGVA bombacısı böyle yakalandı: Giydiği kıyafetlerden tespit edildi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Gaziosmanpaşa'daki TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B.Y.'nin İstanbul Polisi'nin başarılı operasyonu ile yakalandığını açıklamasının ardından operasyona ilişkin yeni bilgi ve görüntüler de ortaya çıktı. Polisin TÜGVA bombacısını saldırı sonrası giydiği kıyafetlerden tespit ederek yakalandığı ortaya çıktı. BiP'te paylaş

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KUMANDALI ARABA KİTİ

Şüphelilerin uzaktan kumandalı bombalarda telefon ve oyuncak arabalardaki kumanda kitini, harekete duyarlı bombalarda fotoselli kapı sensörlerini, zaman ayarlı bombalarda ise belli aralıklarla püskürtme özellikli oda parfümü aparatını kullandığı tespit edildi.

Kapıyı tuzaklamışlar

Teröristler gizlendikleri hücre evin girişine patlayıcı tuzaklamış. Teröristlerin evden çıkarken kapı girişine tuzakladıkları patlayıcı düzeneklerini kablolarla evin içine kadar uzattığı ve kapının zorlanması halinde bombaların infilak ettirilmek istendiği belirlendi. Teröristlerin eve geldiklerinde düzeneği iptal ettikleri belirlendi. Polis bu yüzden adrese teröristler içerideyken baskın düzenledi.