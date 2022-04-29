DKP-BÖG’lü teröristlere suçüstü: Bomba sofrası

İstanbul’da TÜGVA’nın Gaziosmanpaşa temsilciliğine bombalı saldırı düzenleyen terör örgütü DKP-BÖG’ün Sancaktepe’deki eylem hücresi çökertildi. Bombayı bırakan kadın terörist B.Y. yakalanmıştı. B.Y.’nin irtibatlı olduğu şüphelileri araştıran İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DKP-BÖG’ün Sancaktepe’de bir eylem hücresinin olduğunu tespit etti.
Önceki akşam saat 21.45’te adrese baskın yapıldı. Eve giren polis, H.T., C.P. ve O.A. adlı teröristleri yere serili sofra başında bomba hazırlarken suçüstü yakaladı. Evde 5 kilo patlayıcı bulundu. DKP-BÖG’ün bu patlayıcılarla çok sayıda zaman ayarlı bomba yapacağı belirlendi. Hücre evinde ele geçirilen telefon, uzaktan kumandalı oyuncak araba, zaman ayarlı oda parfümü aparatı, kapı sensörleri ve çok sayıda ilaç kapsülü dikkat çekti.
Şüphelilerin uzaktan kumandalı bombalarda telefon ve oyuncak arabalardaki kumanda kitini, harekete duyarlı bombalarda fotoselli kapı sensörlerini, zaman ayarlı bombalarda ise belli aralıklarla püskürtme özellikli oda parfümü aparatını kullandığı tespit edildi.
Kapıyı tuzaklamışlar
Teröristler gizlendikleri hücre evin girişine patlayıcı tuzaklamış. Teröristlerin evden çıkarken kapı girişine tuzakladıkları patlayıcı düzeneklerini kablolarla evin içine kadar uzattığı ve kapının zorlanması halinde bombaların infilak ettirilmek istendiği belirlendi. Teröristlerin eve geldiklerinde düzeneği iptal ettikleri belirlendi. Polis bu yüzden adrese teröristler içerideyken baskın düzenledi.